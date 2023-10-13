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Виды туляремии

Тип

Частота

Примечание

Язвенно-железистая

Наиболее распространенная

Первичные поражения на руках или пальцах с региональным лимфаденитом

Тифоидная*

Распространенные

Системное заболевание без проявления места заражения или локализованной инфекции

Глазожелезистая

Не распространено

Конъюнктивит вместе с односторонним воспалением околоушных, подчелюстных или шейных лимфоузлов, возможно, вызваны заражением глаз при контакте с инфицированной рукой или пальцем

Железистая

Редко

Региональный лимфаденит без первичного поражения и аденопатии шеи, что предполагает поступление бактерий через ротовую полость

Пневмоническая†

Не распространено

Инфильтраты асимметричной аденопатии в области легкого с плевральным выпотом или без него

Отофарингеальная

Редко

Воспалённое горло и аденопатия шеи, обусловленные употреблением заражённой воды и пищи

Септицемическая*

Редко

Тяжелое системное заболевание с гипотонией, острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), диссеминированной внутрисосудистой свертываемостью и полиорганной недостаточностью

*Может также произойти гематогенное распространение инфекции в различные органы (например, в легкие, кости, перикард, брюшину, сердечные клапаны, мозговые оболочки).

†Пневмония, обусловленная туляремией, может быть первичной или осложнять любую форму туляремии.

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