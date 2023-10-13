Виды туляремии
Тип
Частота
Примечание
Язвенно-железистая
Наиболее распространенная
Первичные поражения на руках или пальцах с региональным лимфаденитом
Тифоидная*
Распространенные
Системное заболевание без проявления места заражения или локализованной инфекции
Глазожелезистая
Не распространено
Конъюнктивит вместе с односторонним воспалением околоушных, подчелюстных или шейных лимфоузлов, возможно, вызваны заражением глаз при контакте с инфицированной рукой или пальцем
Железистая
Редко
Региональный лимфаденит без первичного поражения и аденопатии шеи, что предполагает поступление бактерий через ротовую полость
Пневмоническая†
Не распространено
Инфильтраты асимметричной аденопатии в области легкого с плевральным выпотом или без него
Отофарингеальная
Редко
Воспалённое горло и аденопатия шеи, обусловленные употреблением заражённой воды и пищи
Септицемическая*
Редко
Тяжелое системное заболевание с гипотонией, острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), диссеминированной внутрисосудистой свертываемостью и полиорганной недостаточностью
*Может также произойти гематогенное распространение инфекции в различные органы (например, в легкие, кости, перикард, брюшину, сердечные клапаны, мозговые оболочки).
†Пневмония, обусловленная туляремией, может быть первичной или осложнять любую форму туляремии.