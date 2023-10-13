skip to main content
Виды дефектов полей зрения

Тип

Описание

Причины

Высотный дефект поля зрения

Потеря всей или части верхней или нижней половины поля зрения, дефект не пересекает горизонтальный меридиан

Более распространенные: ишемическая нейропатия зрительного нерва (обычно неартериитная), окклюзия гемиретинальной артерии, отслойка сетчатки

Менее часто:глаукома, поражение зрительного нерва или хиазмы, колобома зрительного нерва

Дугообразная скотома

Небольшой дефект поля зрения дугообразной формы, повторяющую дугообразную форму расположения нервных волокон при их повреждении; дефект не пересекает горизонтальный меридиан

Дефект возникает из-за повреждения ганглиозных клеток, передающих информацию в отдельную часть диска зрительного нерва

Более часто: глаукома

Менее часто:ишемическая оптическая нейропатия (обычно не связанная с артериитом), друзы оптического диска, миопия высокой степени

Биназальный дефект (встречается редко)

Потеря всей или части медиальной половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан

Наиболее часто:глаукома, битемпоральное заболевание сетчатки (например, пигментный ретинит)

Редко: опухоль или аневризма, сдавливающая оба зрительных нерва

Битемпоральная гемианопсия

Потеря всей или части латеральной половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан

Чаще всего: поражение хиазмы (например, аденома гипофиза, менингиома, краниофарингиома, аневризма, глиома)

Менее часто: наклонный («косой») диск зрительного нерва

Редко: биназальное поражение сетчатки (например, пигментный ретинит или острая зональная скрытая ретинопатия [AZOOR])

Расширение зоны слепого пятна

Увеличение нормального слепого пятна в диске зрительного нерва

Отек диска зрительного нерва, друзы зрительного нерва, колобома зрительного нерва, миелинизированные нервные волокна на диске зрительного нерва, лекарственные препараты и медикаменты, миопический диск с аномалией в виде полумесяца, AZOOR, синдром множественных преходящих белых точек (MEWDS), синдром острого идиопатического увеличения слепых пятен (AIBSE)

Центральная скотома

Потеря зрительной функции в середине поля зрения, обычно поражающая центральную ямку

Заболевания макулы; оптическая нейропатия (например ишемическая или наследственная оптическая нейропатия Лебера, неврит зрительного нерва-рассеянный склероз), атрофия зрительного нерва (вызванная опухолью, сдавливающей нерв или вследствие токсико-метаболических заболеваний)

Редко: поражение зрительной коры головного мозга

Сужение периферических полей, оставляющее только небольшое резидуальное поле зрения

Потеря наружной части всего поля зрения в одном или обоих глазах

Глаукома, пигментный ретинит или другое периферическое заболевание сетчатки, хронический отек зрительного нерва, панретинальная фотокоагуляция, окклюзия центральной артерии сетчатки с сохранением цилиоретинальной артерии, двусторонний инфаркт затылочной доли с сохранением макулы, рак-ассоциированная ретинопатия, аутоиммунная ретинопатия, функциональная потеря зрения

Редко: медикаменты (например, гидроксихлорохин)

Гомонимная гемианопсия

Потеря части или всей левой или правой половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан

Поражение в любом месте позади зрительного перекреста: поражение зрительного тракта или латерального коленчатого тела; поражение височной, теменной или затылочной доли (чаще инсульт или опухоль; реже аневризма или травма); мигрень* (которая может вызывать преходящую гомонимную гемианопсию)

* Мигрень может вызывать различные преходящие дефекты поля зрения, хотя чаще всего она вызывает транзиторную гомонимную гемианопсию.

Adapted from Gervasio KA, Peck TJ, Fathy CA, et al.: The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease, ed. 8. Lippincott, Williams &Wilkins, a Wolters Kluwer business; 2022.

