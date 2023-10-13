Виды дефектов полей зрения
Тип
Описание
Причины
Высотный дефект поля зрения
Потеря всей или части верхней или нижней половины поля зрения, дефект не пересекает горизонтальный меридиан
Более распространенные: ишемическая нейропатия зрительного нерва (обычно неартериитная), окклюзия гемиретинальной артерии, отслойка сетчатки
Менее часто:глаукома, поражение зрительного нерва или хиазмы, колобома зрительного нерва
Дугообразная скотома
Небольшой дефект поля зрения дугообразной формы, повторяющую дугообразную форму расположения нервных волокон при их повреждении; дефект не пересекает горизонтальный меридиан
Дефект возникает из-за повреждения ганглиозных клеток, передающих информацию в отдельную часть диска зрительного нерва
Более часто: глаукома
Менее часто:ишемическая оптическая нейропатия (обычно не связанная с артериитом), друзы оптического диска, миопия высокой степени
Биназальный дефект (встречается редко)
Потеря всей или части медиальной половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан
Наиболее часто:глаукома, битемпоральное заболевание сетчатки (например, пигментный ретинит)
Редко: опухоль или аневризма, сдавливающая оба зрительных нерва
Битемпоральная гемианопсия
Потеря всей или части латеральной половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан
Чаще всего: поражение хиазмы (например, аденома гипофиза, менингиома, краниофарингиома, аневризма, глиома)
Менее часто: наклонный («косой») диск зрительного нерва
Редко: биназальное поражение сетчатки (например, пигментный ретинит или острая зональная скрытая ретинопатия [AZOOR])
Расширение зоны слепого пятна
Увеличение нормального слепого пятна в диске зрительного нерва
Отек диска зрительного нерва, друзы зрительного нерва, колобома зрительного нерва, миелинизированные нервные волокна на диске зрительного нерва, лекарственные препараты и медикаменты, миопический диск с аномалией в виде полумесяца, AZOOR, синдром множественных преходящих белых точек (MEWDS), синдром острого идиопатического увеличения слепых пятен (AIBSE)
Центральная скотома
Потеря зрительной функции в середине поля зрения, обычно поражающая центральную ямку
Заболевания макулы; оптическая нейропатия (например ишемическая или наследственная оптическая нейропатия Лебера, неврит зрительного нерва-рассеянный склероз), атрофия зрительного нерва (вызванная опухолью, сдавливающей нерв или вследствие токсико-метаболических заболеваний)
Редко: поражение зрительной коры головного мозга
Сужение периферических полей, оставляющее только небольшое резидуальное поле зрения
Потеря наружной части всего поля зрения в одном или обоих глазах
Глаукома, пигментный ретинит или другое периферическое заболевание сетчатки, хронический отек зрительного нерва, панретинальная фотокоагуляция, окклюзия центральной артерии сетчатки с сохранением цилиоретинальной артерии, двусторонний инфаркт затылочной доли с сохранением макулы, рак-ассоциированная ретинопатия, аутоиммунная ретинопатия, функциональная потеря зрения
Редко: медикаменты (например, гидроксихлорохин)
Гомонимная гемианопсия
Потеря части или всей левой или правой половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан
Поражение в любом месте позади зрительного перекреста: поражение зрительного тракта или латерального коленчатого тела; поражение височной, теменной или затылочной доли (чаще инсульт или опухоль; реже аневризма или травма); мигрень* (которая может вызывать преходящую гомонимную гемианопсию)
* Мигрень может вызывать различные преходящие дефекты поля зрения, хотя чаще всего она вызывает транзиторную гомонимную гемианопсию.
