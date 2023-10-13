skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Взаимосвязь между абсолютным числом лимфоцитов у взрослых через 48 часов дозой облучения*,†, и прогнозом

Самое низкое абсолютное число лимфоцитов (клетки/мл)

Доза облучения (Гр)

Прогноз

> 1500 (норма для взрослых)‡ (> 1,5 × 109/л)

0,4

Благоприятный

1000–1499 (1–1,499 × 109/Л)

0,5–1,9

Хорошая

500–999 (0,5–0,999 × 109/Л)

2,0–3,9

Удовлетворительный

100–499 (0,1–0,499 ×109/L)

4,0–7,9

Плохой

< 100 (< 0,1 × 109/L)

8,0

Почти всегда летальный

*Облучение всего организма (приблизительная доза).

† Отношение абсолютного количества лимфоцитов к зависимости реакции от дозы, показанное в данной таблице, может быть нарушено сопутствующей физической травмой. Стрессовая реакция на физическую травму сопровождается общим периферическим лейкоцитозом с различными изменениями в лейкоцитарной формуле и подгруппах лимфоцитов.

‡ В норме у детей число лимфоцитов выше, и оно снижается с возрастом от среднего числа 4600/мл (4,6 × 109/л) в возрасте 0-2 года, до 3100/мл (3,1 × 109/л) в возрасте 2-6 лет и до 2300\мл L (2,3 × 109/л) в возрасте 7-17 лет.

Adapted from Mettler FA Jr, Voelz GL: Major radiation exposure—what to expect and how to respond. New Engl J Med 346:1554–1561, 2002. doi: 10.1056/NEJMra000365

По этим темам