‡ В норме у детей число лимфоцитов выше, и оно снижается с возрастом от среднего числа 4600/мл (4,6 × 109/л) в возрасте 0-2 года, до 3100/мл (3,1 × 109/л) в возрасте 2-6 лет и до 2300\мл L (2,3 × 109/л) в возрасте 7-17 лет.