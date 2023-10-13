Взаимосвязь между абсолютным числом лимфоцитов у взрослых через 48 часов дозой облучения*,†, и прогнозом
Самое низкое абсолютное число лимфоцитов (клетки/мл)
Доза облучения (Гр)
Прогноз
> 1500 (норма для взрослых)‡ (> 1,5 × 109/л)
0,4
Благоприятный
1000–1499 (1–1,499 × 109/Л)
0,5–1,9
Хорошая
500–999 (0,5–0,999 × 109/Л)
2,0–3,9
Удовлетворительный
100–499 (0,1–0,499 ×109/L)
4,0–7,9
Плохой
< 100 (< 0,1 × 109/L)
8,0
Почти всегда летальный
*Облучение всего организма (приблизительная доза).
† Отношение абсолютного количества лимфоцитов к зависимости реакции от дозы, показанное в данной таблице, может быть нарушено сопутствующей физической травмой. Стрессовая реакция на физическую травму сопровождается общим периферическим лейкоцитозом с различными изменениями в лейкоцитарной формуле и подгруппах лимфоцитов.
‡ В норме у детей число лимфоцитов выше, и оно снижается с возрастом от среднего числа 4600/мл (4,6 × 109/л) в возрасте 0-2 года, до 3100/мл (3,1 × 109/л) в возрасте 2-6 лет и до 2300\мл L (2,3 × 109/л) в возрасте 7-17 лет.
Adapted from Mettler FA Jr, Voelz GL: Major radiation exposure—what to expect and how to respond. New Engl J Med 346:1554–1561, 2002. doi: 10.1056/NEJMra000365