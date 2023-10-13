Вещества, которые обычно не представляют опасности при проглатывании*†
Вяжущие
Антибиотики, для местного применения
Противогрибковые препараты, местно
Сульфат бария
Плавающие игрушки для ванн
Школьный мел (карбонат кальция)
Дезинфицирующий раствор, гипохлорит (концентрация гипохлорита натрия < 6%, а концентрация гидроксида натрия < 0,5%)
Свечи (репелленты от насекомых могут быть токсичными)
Заменитель натурального воска "Карбовокс" (полиэтиленгликоль)
Карбометилцеллюлоза (дегидратант, вкладываемый в упаковки с лекарствами, пленкой и др)
Касторовое масло
Цетиловый спирт
Сигареты (небольшие количества, поглощаемые ребенком)
Глина для занятий искусством и ремеслами
Контрацептивы
Кортикостероиды, местно
Цветные мелки (для детей с маркировкой A.P., C.P. или C.S. 130–46)
Моющее средство, для мытья посуды, жидкость
Крем и мазь от опрелостей
Сухая батарейка (щелочная)
Смягчители ткани для жесткого постельного белья
Светящиеся предметы (например, светящиеся палочки, светящиеся ожерелья)
Глицерин
Глицерилмоностеарат (косметическое средство)
Графит
Декстриновый растительный клей (например, акация аравийская, агар, гхатти камедь)
Чернила (в объеме одной шариковой ручки)
Соли иодистоводородистой кислоты
Каолин (белая глина)
Ланолин
Линоленовая кислота
Льняное масло (не кипяченое)
Губная помада
Лосьон с каламином (за исключением продуктов с антигистаминными препаратами или местными анестетиками)
Леденцы для лечения воспаленного горла (без местных анестетиков)
Силикат магния (антацидное средство)
Макияж (косметика)
Спички
Метилцеллюлоза
Минеральные масла (кроме случаев аспирации)
Газетная бумага
Краска, акварельная или на водной основе
Парафин хлорированный
Карандашный стержень (графит)
Вазелин
Пища растительного происхождения (домашнего приготовления)
Полиэтиленгликоли
Полиэтиленгликоль стеарат
Полисорбат (косметическое средство)
Оконная замазка, пластилин
Крем для бритья
Кремний (двуокись кремния)
Мыло (банное или для мытья посуды)
Спермацет
Крахмалистые и шлифованные продукты
Стеариновая кислота
Тальк (кроме случаев вдыхания)
Диоксид титана
Зубная паста (с добавкой фтора или без него)
Триацетин (глицерина триацетат)
Витамины, детские поливитамины с железом или без него
Витамины, поливитамины без железа
Оксид цинка
Оксид циркония
*Эта таблица предназначена для использования только как указатель. В составе веществ могут быть фенол, бензин или очищенный керосин для транспортных средств, или другие токсичные химикаты. Токсикологический информационный центр должен получать современную информацию.
†Почти любое вещество может быть токсично, если проглатывается в достаточном для этого количестве.