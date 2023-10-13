*Эта таблица предназначена для использования только как указатель. В составе веществ могут быть фенол, бензин или очищенный керосин для транспортных средств, или другие токсичные химикаты. Токсикологический информационный центр должен получать современную информацию.

†Почти любое вещество может быть токсично, если проглатывается в достаточном для этого количестве.