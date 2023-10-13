Вещества, имеющие потенциальную токсичность в отношении легких
Состояние
Вещество
Аспирин, бета-блокаторы (например, тимолол), кокаин, дипиридамол, внутривенный гидрокортизон (редко при повышенной чувствительности к аспирину у пациентов с бронхиальной астмой), интерлейкин-2, метилфенидат, нитрофурантоин, протамин, сульфасалазин, алкалоиды барвинка (с митомицином)
Организующаяся пневмония
Амиодарон, блеомицин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, кокаин, циклофосфамид, метотрексат, миноциклин, митомицин, пеницилламин, сульфасалазин, тетрациклин
Азатиоприн + меркаптопурин, бусульфан, флуоксетин, метотрексат, лучевая терапия
Интерстициальная пневмония или фиброз
Амфотерицин B, блеомицин, бусульфан, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, хлорамбуцил, кокаин, циклофосфамид, дифенилгидантоин, флекаинид, героин, мелфалан, метадон, метотрексат, метилфенидат, метисергид, минеральнео масло (хроническая микроаспирация), нитрофурантоин, нитрозомочевина, прокарбазин, силикон (подкожные инъекции), токаинид, алкалоиды барвинка (с митомицином)
Некардиогенный отек легких
Бета-адренергические агонисты (например, ритодрин, тербуталин), хлордиазепроксид, кокаин, цитарабин, этиодол (внутривенное введение или хроническая микроаспирация), гемцитабин, героин, гидрохлоротиазид, метадон, митомицин, фенотиазины, протамин, сульфасалазин, токолитические средства, трицикпические антидепрессанты, фактор некроза опухоли, алкалоиды барвинка (с митомицином)
Паренхиматозное кровотечение
Антикоагулянты, азатиоприн + меркаптопурином, кокаин, минеральное масло (хроническая микроаспирация), нитрофурантоин, ионизирующее излучение
Амиодарон, антикоагулянты, блеомицин, бромокриптин, бусульфан, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, интерлейкин-2, метотрексат, метисергид, митомицин, нитрофурантоин, парааминосалициловая кислота, прокарбазин, ионизирующее излучение, токолитические препараты (например, тербуталин)
Амиодарон, амфотерицин В, блеомицин, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, кокаин, дифенилгидантоин, этамбутол, этопозид, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, изониазид, метотрексат, миноциклин, митомицин, нитрофурантоин, парааминосалициловая кислота, прокарбазин, ионизирующее излучение, сульфасалазин, сульфаниламиды, тетрациклин, тразодон
Заболевания легочных сосудов
Регуляторы аппетита (дексфенфлурамин, фенфлурамин, фентермин), бусульфан, кокаин, героин, метадон, метилфенидат, нитрозомочевина, ионизирующее излучение