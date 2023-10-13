Ведение больных с сахарным диабетом 2 типа* во время беременности
Сроки
Меры
До зачатия
Гликемический контроль
Наименьший риск при Нb A1c на уровне ≤ 6,5% в момент зачатия.†
Если ИМТ > 27 кг/м2, поощряется похудение.
Диета должна быть бедна жирами, с относительно высоким содержанием сложных углеводов и высоким содержанием клетчатки.
Приветствуются физические упражнения.
Пренатальные причины
Женщинам с избыточной массой тела индивидуально подбирают диету и суммарное потребление калорий и контролируют выполнение этих рекомендаций с целью предотвращения увеличения веса более чем на 6,8–11,3 кг (> 15–25 фунтов), или, для женщин, страдающих ожирением, более чем на 5–9,1 кг (> 11–20 фунтов).
Рекомендуются умеренные пешие прогулки после еды.
Женщины получают инструкции и должны следить за уровнем глюкозы крови самостоятельно.
Если возможно – еженедельно при визите к врачу проводится исследование уровня глюкозы в крови через 2 часа после завтрака.
Уровень Hb A1c должен исследоваться в каждом триместре.
Антенатальную диагностику, включающую следующие позиции, следует проводить, начиная с 32 недели и до момента родоразрешения (или раньше, если есть показания):
Дозу и тип инсулина подбирают индивидуально. Женщины с ожирением получают инсулин короткого действия перед каждым приемом пищи. Женщины без ожирения принимают две трети общей дозы (60% НПХ, 40% обычного) утром; одну треть (50% НПХ, 50% обычного) вечером. В противном случае женщины могут принимать инсулин длительного действия 1 или 2 раза в день и инсулин аспарт непосредственно перед завтраком, обедом и ужином.
В родах и при родоразрешении
Ведение такое же, как для типа 1 (см. таблицу Ведение больных с сахарным диабетом 1 типа во время беременности).
*Данные рекомендации носят характер предложений; значительные индивидуальные различия требуют соответствующих уточнений.
†Нормальные значения могут отличаться в зависимости от использованных для их определения лабораторных методов.
ИМТ = индекс массы тела; HbA1c = гликозилированный гемоглобин; НПХ = нейтральный протамин Хагедорна.