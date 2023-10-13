Ведение больных с сахарным диабетом 1 типа* во время беременности
Сроки
Меры
До зачатия
Гликемический контроль
Наименьший риск при Нb A1c на уровне ≤ 6,5% в момент зачатия.†
Обследование включает
Пренатальные причины
Пренатальные посещения начинаются с момента подтверждения факта беременности.
Частота посещений определяется степенью контроля гликемии.
Диета должна быть подобрана индивидуально согласно рекомендациям АДА и скоординирована с введением инсулина.
Рекомендуется основное трехразовое питание и перекус ежедневно, с уделением особого внимания режиму питания.
Женщины получают инструкции и должны следить за уровнем глюкозы крови самостоятельно.
Женщин необходимо предупреждать об опасности возникновения гипогликемии во время физической нагрузки и во время сна.
Женщина и члены её семьи должны быть проинструктированны об использовании глюкагона.
Уровень Hb A1c должен исследоваться в каждом триместре.
Антенатальную диагностику, включающую следующие позиции, следует проводить, начиная с 32 недели и до момента родоразрешения (или раньше, если есть показания):
Дозу и тип инсулина следует подбирать индивидуально. Утром вводится две трети общей дозы (60% НПХ, 40% обычного); вечером - одна треть (50% НПХ, 50% обычного). В противном случае, женщины могут принимать инсулин длительного действия 1-2 раза в день и инсулин аспарт непосредственно перед завтраком, обедом и ужином.‡
В родах и при родоразрешении
Роды через естественные родовые пути возможны, если у женщины есть документированные критерии срока родоразрешения и хорошо контролируемая гликемия.
Кесарево сечение должно проводится по акушерским показаниям или в связи с макросомией (крупным плодом) (> 4500 г), которая увеличивает риск дистоции плечиков.
Оптимальные сроки родов зависят от баланса риска смерти плода с риском преждевременных родов. Раннее родоразрешение (от 36 до 38, 6/7 недели беременности или даже раньше) может быть показано некоторым пациенткам с такими осложнениями, как васкулопатия, нефропатия, плохой контроль над значениями глюкозы или мертворождение в анамнезе. У женщин с хорошо контролируемым диабетом без других сопутствующих заболеваний можно вести выжидательную тактику от 39, 0/7 недели до 39, 6/7 недели беременности до тех пор, пока результаты антенатального тестирования остаются обнадеживающими.
При родоразрешении обьчно предпочтительна постоянная инфузия низкодозированного инсулина, а обычное подкожное введение инсулина прекращают. Если планируется индукционная терапия, накануне вводится обычная вечерняя доза инсулина длительного действия.
Должно быть отрегулировано лечение диабета в послеродовом периоде и далее.
Необходимая доза инсулина в послеродовом периоде может снизиться на 50%.
*Данные рекомендации носят характер предложений; значительные индивидуальные различия требуют соответствующих уточнений.
†Нормальные значения могут отличаться в зависимости от использованных для их определения лабораторных методов.
‡Некоторые клинические программы рекомендуют до 4 инъекций инсулина ежедневно. Постоянная подкожная инфузия инсулина, являющаяся трудоемкой, может иногда проводиться в специализированных учереждениях по диабету.
АДА = Американская диабетическая ассоциация; ЭКГ = электрокардиография; НbA1c = гликозилированный гемоглобин; НПХ = нейтральный протамин Хагедорна.