Вакцины*
Вакцина
Тип
Способ введения
Вакцина против сибирской язвы (см. CDC)
Инактивированные бактерии
Внутримышечно
Вакцина бациллы Кальмета-Герена [БЦЖ] против туберкулеза (см. CDC)
Живая Mycobacteria bovis
Внутрикожное введение
Вакцины против вируса чикунгунья
Живая аттенуированная вакцина, полученная из штамма LR2006 OPY1 вируса чикунгунья
Внутримышечно
Рекомбинантные вирусоподобные частицы (VLP), имитирующие антиген вируса чикунгунья штамма 37997 из Сенегала.
Внутримышечно
Противохолерная вакцина (см. CDC)
Живая ослабленная вакцина
Перорально
МРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (см. ЦКЗ)
Вирусная мРНК
Внутримышечно
Рекомбинантная вакцина на основе спайк-белковых наночастиц против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (см. ЦКЗ)
Адъювантная, содержащая рекомбинантную форму шиповидного белка SARS-CoV-2
Внутримышечно‡
Четырехвалентная вакцина против лихорадки денге (см. ЦКЗ и см. ВОЗ)
Четырехвалентная живая аттенуированная вакцина
Подкожный
Дифтерийный анатоксин / столбнячный анатоксин / бесклеточный коклюш / Haemophilus influenzae тип b конъюгированная вакцина / инактивированная полиовирусная вакцина (DTaP-IPV-Hib) (см. ЦКЗ)
Анатоксины, инактивированные бактерии, инактивированный полиовирус и бактериальные полисахариды, конъюгированные с белком
Внутримышечно
Вакцина против дифтерии (анатоксин), гепатита B и инактивированного полиомиелита (DTaP-HepB-IPV) (см. CDC)
Анатоксины, рекомбинантный вирусный антиген и инактивированный полиовирус
Внутримышечно
Дифтерийный анатоксин / столбнячный анатоксин / бесклеточный коклюш / инактивированная полиовирусная вакцина (см. ВОЗ) (DTaP-IPV)
Анатоксины, инактивированные бактерии и инактивированный полиовирус
Внутримышечно
Вакцина против дифтерии/столбняка/коклюша (см. ЦКЗ)
Анатоксины и инактивированные бактериальные компоненты
Внутримышечно
Дифтерийный токсоид/тетанусный токсоид адсорбированный, ДТ, ТД (см. ЦКЗ)¶
Инактивированные токсины (анатоксины)
Внутримышечно‡
Эбола (rVSV-ZEBOV) (см. CDC)
Живая аттенуированная рекомбинантная вакцина (защищает только от вида Zaire ebolavirus)
Внутримышечно
Конъюгированная вакцина против гемофильной инфекции типа В (Hib) (см. ЦКЗ)
Бактериальный полисахарид, конъюгированный с белком
Внутримышечно
Вакцина против гепатита А (см. ЦКЗ)
Инактивированный вирус
Внутримышечно
Вакцина против гепатита В (см. ЦКЗ)
Рекомбинантный вирусный антиген
Внутримышечно
Вакцина против гепатита А/вакцина против гепатита В (HepA/HepB) (см. CDC)
Инактивированный вирус плюс рекомбинантные вирусные антигены
Внутримышечно
Вакцины против вируса папилломы человека (см. ЦКЗ)
VLP (вирусоподобные частицы) из L1 белка главной капсидной оболочки вируса папилломы человека (HPV):
Внутримышечно
Инъекционные вакцины против гриппа (см. CDC)
Инактивированные вирусы A и B или вирусные компоненты
Внутримышечно или внутрикожно
Интраназальная вакцина против гриппа (см. ЦКЗ)
Живая вакцина против вируса гриппа А и B
Интраназально
Вакцина против вируса японского энцефалита (см. CDC)
Инактивированный вирус
Подкожный или внутримышечный
Рекомбинантная белковая субъединица; антиген RTS,S циркумспорозоитного белка (CSP) Plasmodium falciparum с антигеном поверхности гепатита B (HBsAg), адъювантированный AS01.
Внутримышечно‡
Рекомбинантный белковый субъединичный антиген R21, основанный на CSP (клональной белковой структуре) P. falciparum с HBsAg, адьювантированный Matrix-M
Внутримышечно‡
Вакцины против кори/паротита/краснухи (см. ЦКЗ)
Живые вирусы
Подкожный или внутримышечный
Вакцина против кори/паротита/краснухи/ветряной оспы (см. CDC)
Живые вирусы
Подкожный или внутримышечный
Конъюгированная менингококковая вакцина (4 штамма) (MenACWY-CRM или MenACWY-TT) (см. CDC)
Бактериальные полисахариды серогрупп А, С, W-135 и Y
Внутримышечно
Менингококковая вакцина группы В (4 штамма) (MenB-FHbp) и менингококковая вакцина группы В (3 штамма) (MenB-4C) (см. CDC)
Рекомбинантная вакцина состоящая из двух антигенов (белков связывающих фактор Н)
Внутримышечно
Менингококковая конъюгированная вакцина (5 штаммов) (MenACWY-TT / MenB-FHbp) (см. CDC)
Конъюгированная вакцина; полисахариды серогрупп A, B, C, W-135 и Y, конъюгированные по отдельности с TT, и 2 варианта рекомбинантного липидированного фактор H-связывающего белка (FHbp) серогруппы B.
Внутримышечно
Менингококковая вакцина против групп A, B, C, W и Y (5 штаммов) (MenACWY-CRM/MenB-FHbp) (см. CDC)
Олигосахариды серогрупп А, С, Y и W-135, конъюгированные с дифтерийным белком CRM197 и рекомбинантным липидированным вариантом FHbp серогруппы В
Внутримышечно
Вакцина против Mpox (оспы обезьян) (оспа и вакцина против оспы обезьян) (см. CDC)
Живой нереплицирующийся вирус коровьей оспы
Подкожное или внутрикожное введение с помощью устройства для множественных проколов
Пневмококковая вакцина, конъюгированная (PCV15) (см. ЦКЗ)
Полисахариды 15-ти типов, конъюгированные с токсином дифтерии
Внутримышечно
Пневмококковая вакцина, конъюгированная (PCV20) (см. ЦКЗ)
Полисахариды 20-ти типов, конъюгированные с токсином дифтерии
Внутримышечно
Пневмококковая вакцина, конъюгированная (PCV21) (см. CDC)
Полисахариды 21-ти типов, конъюгированные с токсином дифтерии
Внутримышечно
Пневмококковая вакцина, полисахаридная (PPSV23) (см. CDC)
Бактериальные полисахариды 23-х типов пневмококков
Внутримышечно или подкожно
Полиомиелитная вакцина, инактивированная, ИПВ (см. ЦКЗ)
Инактивированные вирусы всех 3 серотипов
Внутримышечно или подкожно
Вакцина против бешенства (см. CDC)
Инактивированный вирус
Внутрикожное§ или ВМ
Вакцина против респираторно-синцитиального вируса (см. CDC)
Рекомбинантный вирусный гликопротеиновый антиген
Внутримышечно
Вакцина против ротавирусной инфекции (см. ЦКЗ)
Живой вирус
Перорально
Вакцина против натуральной оспы (см. ЦКЗ)
Живой вакцинальный вирус
Внутрикожно, с помощью устройства многоточечного прокола
Столбнячный анатоксин (см. ЦКЗ)
Инактивированный токсин (анатоксин)
Внутримышечно‡
Вакцина против клещевого энцефалита (см. ЦКЗ
Инактивированный вирус
Внутримышечная
Вакцина против брюшного тифа (см. CDC)
Капсулярный полисахарид
Внутримышечно
Вакцина против брюшного тифа (см. CDC)
Живая ослабленная вакцина
Перорально
Вакцина против вируса ветряной оспы (см. ЦКЗ)
Живой вирус
Подкожный или внутримышечный
Вакцина против желтой лихорадки (см. ЦКЗ)
Живой вирус
Подкожная
Вакцина против опоясывающего лишая (см. ЦКЗ)
Рекомбинантная, адъювантная
Внутримышечно‡
* Перечень вакцин, включенных в данную таблицу, не является исчерпывающим и периодически обновляется. Типы доступных вакцин различаются в зависимости от страны.
† Столбняк-дифтерия содержит такое же количество столбнячного анатоксина как коклюшно-дифтерийно-столбнячный анатоксин или дифтерийно-столбнячный анатоксин, но пониженную дозу дифтерийного анатоксина.
‡ Препараты с адьювантами следует вводить внутримышечно.
§ Внутрикожная доза является более низкой и используется только для первичной вакцинации.
¶ Препараты только столбнячного анатоксина (TT) также доступны, но не рекомендуются, так как периодическая ревакцинация необходима для обоих антигенов.
CDC = Centers for Disease Control and Prevention; ВМ = внутримышечно; TT = столбнячный анатоксин; VLP = вирусоподобная частица; ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения.
Информация здесь была адаптирована из Рекомендаций по вакцинации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP). Accessed March 2025.