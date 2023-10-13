* Перечень вакцин, включенных в данную таблицу, не является исчерпывающим и периодически обновляется. Типы доступных вакцин различаются в зависимости от страны.

† Столбняк-дифтерия содержит такое же количество столбнячного анатоксина как коклюшно-дифтерийно-столбнячный анатоксин или дифтерийно-столбнячный анатоксин, но пониженную дозу дифтерийного анатоксина.

‡ Препараты с адьювантами следует вводить внутримышечно.

§ Внутрикожная доза является более низкой и используется только для первичной вакцинации.

¶ Препараты только столбнячного анатоксина (TT) также доступны, но не рекомендуются, так как периодическая ревакцинация необходима для обоих антигенов.

CDC = Centers for Disease Control and Prevention; ВМ = внутримышечно; TT = столбнячный анатоксин; VLP = вирусоподобная частица; ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения.