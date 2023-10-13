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Болезни и синдромы, связанные с клостридиальными инфекциями

Состояние

Возбудитель

Токсин

Инфекция мягких тканей

Крепитирующий целлюлит, миозит, клостридиальный мионекроз, гемолиз

C. perfringens и другие

Альфа-токсин (фосфолипаза С), тета-токсин, другие

Газовая гангрена, некроз тканей, гемолиз

C. septicum

Альфа-токсин, бета-токсин, гамма-токсин - гиалуронидаза, дельта-токсин - септиколизин

Брюшные болезни

Пищевое отравление

C. perfringens type A

Энтеротоксин

Клостридиальный некротический энтерит (некротизирующий энтерит; Pig Bel)

C. perfringens type C

Бета-токсин

Антибиотико-ассоциированный колит

Clostridioides difficile (ранее – Clostridium difficile)

Токсин А или В, или C. difficile бинарный токсин (CDT)

Нейтропенический энтероколит

C. septicum и другие

Неизвестно, возможно бета-токсин

Колоректальный рак

C. septicum

Абдоминальные инфекции: холецистит, перитонит, рывраз аппендикса, перфорация кишечника

C. perfringens, C. ramosum, многие другие

Бета-токсин *

Неврологические синдромы

Столбняк

C. tetani

Teтаноспазмин

Ботулизм

C. botulinum

Ботулотоксины А-G и гибридный F/A

* Бета-токсин продуцируется C. perfringens type C, но большинство из этих инфекций вызваны C. perfringens type A, не вырабатывающим бета-токсины.

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