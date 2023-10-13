Болезни и синдромы, связанные с клостридиальными инфекциями
Состояние
Возбудитель
Токсин
Инфекция мягких тканей
Крепитирующий целлюлит, миозит, клостридиальный мионекроз, гемолиз
C. perfringens и другие
Альфа-токсин (фосфолипаза С), тета-токсин, другие
Газовая гангрена, некроз тканей, гемолиз
C. septicum
Альфа-токсин, бета-токсин, гамма-токсин - гиалуронидаза, дельта-токсин - септиколизин
Брюшные болезни
C. perfringens type A
Энтеротоксин
Клостридиальный некротический энтерит (некротизирующий энтерит; Pig Bel)
C. perfringens type C
Бета-токсин
Clostridioides difficile (ранее – Clostridium difficile)
Токсин А или В, или C. difficile бинарный токсин (CDT)
C. septicum и другие
Неизвестно, возможно бета-токсин
C. septicum
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Абдоминальные инфекции: холецистит, перитонит, рывраз аппендикса, перфорация кишечника
C. perfringens, C. ramosum, многие другие
Бета-токсин *
Неврологические синдромы
C. tetani
Teтаноспазмин
C. botulinum
Ботулотоксины А-G и гибридный F/A
* Бета-токсин продуцируется C. perfringens type C, но большинство из этих инфекций вызваны C. perfringens type A, не вырабатывающим бета-токсины.