Берлинское определение ОРДС
Степень тяжести ОРДС
Оксигенация
Степень тяжести
Легкая
200 мм рт. ст. < РаО2/FIO2 ≤ 300 мм рт. ст.* с ПДКВ или ППД ≥ 5 см вод ст (H2О)
Умеренный
100 мм рт. ст. < РаО2/FIO2 ≤ 200 мм рт. ст. с ПДКВ ≥ 5 см вод ст (H2О)
Тяжелый
РаО2/FIO2 ≤ 100 мм рт. ст. с ПДКВ ≥ 5 см вод ст (H2О)
Клинические критерии
Время возникновения
Начало в течение 1 недели от установления кровоизлияния или новых симптомов, которые ухудшают респираторную симптоматику
Методы визуализации (рентгенография или КТ грудной клетки)
Двусторонние затемнения не всегда могут быть связаны с наличием экссудата, коллапсом доли или целого легкого и узелками
Происхождение отека
Дыхательная недостаточность не всегда связана с появлением сердечной недостаточности или перегрузкой объемом жидкости
*PaO2 мм рт. ст.; FIO2 в десятичной дроби (например, 0,5).
ОРДС = острый респираторный дистресс-синдром; CPAP = постоянное положительное давление в дыхательных путях; FIO2 = фракция кислорода во вдыхаемой смеси; РаО2 = парциальное давление артериального кислорода; ПДКВ = положительное давление в конце выдоха.
Adapted from ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al: Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. Journal of the American Medical Association 307:2526–2533, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.5669