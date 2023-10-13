ОРДС = острый респираторный дистресс-синдром; CPAP = постоянное положительное давление в дыхательных путях; FIO2 = фракция кислорода во вдыхаемой смеси; РаО2 = парциальное давление артериального кислорода; ПДКВ = положительное давление в конце выдоха.