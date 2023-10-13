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Берлинское определение ОРДС

Степень тяжести ОРДС

Оксигенация

Степень тяжести

Легкая

200 мм рт. ст. < РаО2/FIO2 ≤ 300 мм рт. ст.* с ПДКВ или ППД ≥ 5 см вод ст (H2О)

Умеренный

100 мм рт. ст. < РаО2/FIO2 ≤ 200 мм рт. ст. с ПДКВ ≥ 5 см вод ст (H2О)

Тяжелый

РаО2/FIO2 ≤ 100 мм рт. ст. с ПДКВ ≥ 5 см вод ст (H2О)

Клинические критерии

Время возникновения

Начало в течение 1 недели от установления кровоизлияния или новых симптомов, которые ухудшают респираторную симптоматику

Методы визуализации (рентгенография или КТ грудной клетки)

Двусторонние затемнения не всегда могут быть связаны с наличием экссудата, коллапсом доли или целого легкого и узелками

Происхождение отека

Дыхательная недостаточность не всегда связана с появлением сердечной недостаточности или перегрузкой объемом жидкости

*PaO2 мм рт. ст.; FIO2 в десятичной дроби (например, 0,5).

ОРДС = острый респираторный дистресс-синдром; CPAP = постоянное положительное давление в дыхательных путях; FIO2 = фракция кислорода во вдыхаемой смеси; РаО2 = парциальное давление артериального кислорода; ПДКВ = положительное давление в конце выдоха.

Adapted from ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al: Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. Journal of the American Medical Association 307:2526–2533, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.5669

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