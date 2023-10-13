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Балльная оценка системных признаков при синдроме Марфана

Балльная оценка системных признаков при синдроме Марфана

Критерии

Баллы*

Симптом запястья или большого пальца

1 балл за любой признак или 3 балла за оба

Килевидная грудь

2

Воронкообразная деформация грудной клетки или асимметрия грудной клетки

1

Вальгусная деформация заднего отдела стопы

2

Плоскостопие

1

Спонтанный пневмоторакс

2

Дуральная эктазия (требуется МРТ поясничного отдела позвоночника)

2

Протрузия вертлужной впадины (требуется рентгенография таза)

2

Сколиоз или грудопоясничный кифоз (требуется рентгенография позвоночника)

1

Ограничение разгибания в локтевом суставе

1

Наличие 3 из 5 характерных черт лица (долихоцефалия, энофтальм, косо нисходящие глазные щели, гипоплазия скуловых костей и ретрогнатия).

1

Стрии кожи

1

Выраженная миопия (коррекция > 3 диоптрий)

1

Пролапс митрального клапана (подтверждается при эхокардиографии)

1

Сниженное соотношение верхнего/нижнего сегментов и увеличенное соотношение размаха рук/роста†

1

*Оценка ≥ 7 баллов считается положительной.

† Не является точной при наличии выраженного сколиоза или кифоза.

Data from Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. J Med Genet. 2010;47(7):476-485. doi:10.1136/jmg.2009.072785.

*Оценка ≥ 7 баллов считается положительной.

† Не является точной при наличии выраженного сколиоза или кифоза.

Data from Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. J Med Genet. 2010;47(7):476-485. doi:10.1136/jmg.2009.072785.

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