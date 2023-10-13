Балльная оценка системных признаков при синдроме Марфана
Критерии
Баллы*
Симптом запястья или большого пальца
1 балл за любой признак или 3 балла за оба
Килевидная грудь
2
Воронкообразная деформация грудной клетки или асимметрия грудной клетки
1
Вальгусная деформация заднего отдела стопы
2
Плоскостопие
1
Спонтанный пневмоторакс
2
Дуральная эктазия (требуется МРТ поясничного отдела позвоночника)
2
Протрузия вертлужной впадины (требуется рентгенография таза)
2
Сколиоз или грудопоясничный кифоз (требуется рентгенография позвоночника)
1
Ограничение разгибания в локтевом суставе
1
Наличие 3 из 5 характерных черт лица (долихоцефалия, энофтальм, косо нисходящие глазные щели, гипоплазия скуловых костей и ретрогнатия).
1
Стрии кожи
1
Выраженная миопия (коррекция > 3 диоптрий)
1
Пролапс митрального клапана (подтверждается при эхокардиографии)
1
Сниженное соотношение верхнего/нижнего сегментов и увеличенное соотношение размаха рук/роста†
1
*Оценка ≥ 7 баллов считается положительной.
† Не является точной при наличии выраженного сколиоза или кифоза.
Data from Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. J Med Genet. 2010;47(7):476-485. doi:10.1136/jmg.2009.072785.