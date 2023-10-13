† Некоторые эксперты советуют назначать зидовудин (ZDV) в течение 2 недель отдельным младенцам, родившимся на ≥ 37 недель гестации у женщин, которые отвечают критериям низкого риска, получали АРТ в течение более 10 недель подряд и поддерживали вирусную супрессию на протяжении всей беременности (см. материалы Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ Management of Infants Born to People with HIV Infection (Ведение новорожденных, родившихся от людей с ВИЧ-инфекцией).