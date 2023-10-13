Антиретровирусная терапия у новорожденных соответственно группе риска по заражению ВИЧ
Риск перинатальной передачи ВИЧ
Материнские/неонатальные факторы
Неонатальное лечение ВИЧ*
Низкая
Мать получала антиретровирусную терапию (АРТ) во время беременности.
У матери была устойчивая вирусологическая супрессия (вирусная нагрузка ВИЧ в плазме < 50 копий/мл) незадолго до родоразрешения.
Не было никаких сомнений относительно получения матерью АРТ.
АРВ-профилактика: ZDV в течение 4 недель†
Высокий
Мать не получала АРТ во время беременности.
Мать не получала АРВ-препараты до родов или в родах.
Мать получила только интранатальную антиретровирусную терапию.
Мать получала АРВ медикаменты до родов и во время родов, однако была обнаружена неизвестная или определяемая (≥ 50 копий/мл) вирусная нагрузка ВИЧ в плазме крови близко ко времени наступления родоразрешения (в частности, при вагинальных родах).
У матери была острая или первичная ВИЧ-инфекция во время беременности или кормления грудью (в этом случае грудное вскармливание должно быть немедленно прекращено).
У матери был неподтвержденный ВИЧ-статус с ≥ 1 положительным тестом на ВИЧ при родах или в послеродовом периоде.‡
Презумптивная трехкомпонентная терапия ВИЧ: зидовудин (ZDV), ламивудин и либо невирапин (терапевтическая доза) либо ралтегравир (комбинацию дают от рождения до возраста 6 недель)
* Приём АРВ-препаратов следует начать как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Информацию по специфическим дозировкам см. в таблице Дозирование антиретровирусных препаратов для новорожденных, подвергшихся перинатальному контакту с ВИЧ.
† Некоторые эксперты советуют назначать зидовудин (ZDV) в течение 2 недель отдельным младенцам, родившимся на ≥ 37 недель гестации у женщин, которые отвечают критериям низкого риска, получали АРТ в течение более 10 недель подряд и поддерживали вирусную супрессию на протяжении всей беременности (см. материалы Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ Management of Infants Born to People with HIV Infection (Ведение новорожденных, родившихся от людей с ВИЧ-инфекцией).
† Следует немедленно прекратить лечение новорожденных, если последующие исследования подтвердят, что у матери нет ВИЧ-инфекции.
АРТ (ART) = антиретровирусная терапия; АРВ (ARV) = антиретровирусный препарат; ZDV = зидовудин.
Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection. По состоянию на 02.082023.