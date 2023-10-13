Антипсихотические препараты накопительного действия
Медикаментозное лечение *
Интервал дозирования
Арипипразол, инъекции длительного действия
Ежемесячно
Флуфеназина деканоат
Каждые 2–4 недели
Флуфеназина энантат
Каждые 1–2 недели
Галоперидола деканоат
Каждые 28 дней (приемлемый диапазон 3–5 недель)
Памоат оланзапина†
Каждые 2 или 4 недели
Палиперидон
Дозирование: в 1-й день, 8-й день; затем 1 раз в месяц, начиная через 5 недель.
Рисперидон в микрогранулах‡
Каждые 2 недели
*Препараты вводятся в/м с использованием техники Z-track.
†Памоат оланзапина в редких случаях может иметь значительный седативный эффект, поэтому пациентов нужно наблюдать в течение 3 часов после инъекции.
‡Учитывая, что между первой инъекцией и достижением эффективной концентрации в крови проходит 3 недели, пациентам следует продолжать принимать пероральные нейролептики в течение 3 недель после первой инъекции. Перед начало внутримышечного лечения рекомендуется оценить переносимость лечения с помощью перорального приема рисперидона.