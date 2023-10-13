‡Учитывая, что между первой инъекцией и достижением эффективной концентрации в крови проходит 3 недели, пациентам следует продолжать принимать пероральные нейролептики в течение 3 недель после первой инъекции. Перед начало внутримышечного лечения рекомендуется оценить переносимость лечения с помощью перорального приема рисперидона.