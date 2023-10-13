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Антипсихотические препараты накопительного действия

Антипсихотические препараты накопительного действия

Медикаментозное лечение *

Интервал дозирования

Арипипразол, инъекции длительного действия

Ежемесячно

Флуфеназина деканоат

Каждые 2–4 недели

Флуфеназина энантат

Каждые 1–2 недели

Галоперидола деканоат

Каждые 28 дней (приемлемый диапазон 3–5 недель)

Памоат оланзапина†

Каждые 2 или 4 недели

Палиперидон

Дозирование: в 1-й день, 8-й день; затем 1 раз в месяц, начиная через 5 недель.

Рисперидон в микрогранулах‡

Каждые 2 недели

*Препараты вводятся в/м с использованием техники Z-track.

†Памоат оланзапина в редких случаях может иметь значительный седативный эффект, поэтому пациентов нужно наблюдать в течение 3 часов после инъекции.

‡Учитывая, что между первой инъекцией и достижением эффективной концентрации в крови проходит 3 недели, пациентам следует продолжать принимать пероральные нейролептики в течение 3 недель после первой инъекции. Перед начало внутримышечного лечения рекомендуется оценить переносимость лечения с помощью перорального приема рисперидона.

*Препараты вводятся в/м с использованием техники Z-track.

†Памоат оланзапина в редких случаях может иметь значительный седативный эффект, поэтому пациентов нужно наблюдать в течение 3 часов после инъекции.

‡Учитывая, что между первой инъекцией и достижением эффективной концентрации в крови проходит 3 недели, пациентам следует продолжать принимать пероральные нейролептики в течение 3 недель после первой инъекции. Перед начало внутримышечного лечения рекомендуется оценить переносимость лечения с помощью перорального приема рисперидона.

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