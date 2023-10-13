* Применение антидепрессантов может повышать риск суицидальных мыслей и поведения у детей и пациентов подросткового возраста с большим депрессивным расстройством и другими психическими нарушениями. Для получения более подробной информации о дозировке, побочных реакциях и других аспектах безопасности обратитесь к информационному ресурсу о препарате. †Синдром отмены включает тошноту, озноб, боли в мышцах, головокружение, беспокойство, раздражительность, бессонницу и усталость. АД = артериальное давление; CYP = система цитохрома P450; ГЦА = гетероциклические антидепрессанты; ЧСС = частота сердечных сокращений; 5-ГT = 5-гидрокситриптамин (серотонин); НПВС = нестероидные противовоспалительные.