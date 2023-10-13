Антидепрессанты
Класс препаратов
Специфическое лечение
Отдельные меры предосторожности *
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
При резком прекращении приема вызывают симптомы† отмены (реже на фоне флуоксетина)
Циталопрам
Меньше риск развития лекарственного взаимодействия за счет меньшего влияния на изоферменты CYP450
Риск удлинения интервала QT, что вынуждает ограничивать дозы до ≤ 40 мг/деньки
Эсциталопрам
Меньше риск развития лекарственного взаимодействия за счет меньшего влияния на изоферменты CYP450
Флуоксетин
Обладает очень длинным периодом полувыведения из организма
Редко вызывает симптомы отмены†
Единственный антидепрессант с доказанной эффективностью у детей
Флувоксамин
Может вызывать клинически значимое повышение уровня теофиллина, варфарина и клозапина в крови
Обладает возможностью взаимодействия между своими активными метаболитами и HCAs, карбамазепином, нейролептиками, или антиаритмиками класса 1C
Профиль CYP450 аналогичен флуоксетину
Пароксетин
Обладает возможностью взаимодействия между своими активными метаболитами и HCAs, карбамазепином, нейролептиками, или антиаритмиками класса 1C
Профиль CYP450 аналогичен флуоксетину
Из всех СИОЗС может вызывать самый активный прирост веса тела
Сертралин
Среди всех СИОЗС обладает максимальной частотой встречаемости жидкого стула
Вилазодон
Может увеличить риск кровотечения, если принимается с аспирином, другими НПВП или другими препаратами, которые влияют на свертываемость крови
Не нужно резко прекращать прием; следует уменьшать дозу постепенно
Модуляторы серотонина (5-HT2 блокаторы)
При резком прекращении приема вызывают симптомы† отмены
Миртазапин
Вызывает увеличение веса тела и оказывает седативный эффект
Побочное действие на сексуальную функцию слабее, чем у СИОЗС и у ингибиторов обратного захвата серотонина-норадреналина
Тразодон
Может вызывать приапизм и седацию
Может вызывать ортостатическую гипотензию
Ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (ИОЗСН)
—
—
Десвенлафаксин
Может повышать АД или ЧСС (контролируйте АД до начала приема лекарства и следите за АД и ЧСС, пока пациент его принимает)
Дулоксетин
Умеренное дозозависимое повышение систолического и диастолического артериального давления
Могут вызывать легкое затруднение при мочеиспускании у мужчин
Меньший риск развития лекарственного взаимодействия за счет меньшего влияния на изоферменты CYP450
Левомилнаципран
Может повышать АД или ЧСС (контролируйте АД до начала приема лекарства и следите за АД и ЧСС, пока пациент его принимает)
Может увеличить риск кровотечения при одновременном приеме аспирина, других НПВП или антикоагулянтов
Может вызывать задержку мочи и затрудненное начало мочеиспускания (принимать с осторожностью пациентам с обструктивными нарушениями мочеиспускания; прекратить прием препарата в случае усиления симптомов)
Венлафаксин
Умеренное дозозависимое повышение диастолического артериального давления
Двойное (5-HT и норадренергическое) действие возврата достигается при дозировке примерно 150 мг
В редких случаях, повышение систолического артериального давления (не зависимо от дозы)
При отмене препарата дозу следует снижать постепенно
Меньший риск развития лекарственного взаимодействия за счет меньшего влияния на изоферменты CYP450
Вортиоксетин
Может повышать риск кровотечения при одновременном приеме аспирина, других НПВП или иных медицинских препаратов, влияющих на свертываемость крови или кровотечение
Ингибиторы обратного захвата норадреналина-дофамина
—
Бупропион
Противопоказаны пациентам с булимией или склонностью к судорогам
Возможно взаимодействие с HCAs, повышая риск развития судорог
Возможно развитие дозозависимой амнезии
Гетероциклические препараты
Противопоказаны пациентам со следующими состояниями: ишемическая болезнь сердца, аритмия, закрытоугольная глаукома, доброкачественная гиперплазия простаты, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Способны вызывать ортостатическую гипотензию, с последующими падением и переломами, усиливают эффект алкоголя, повышают уровень нейролептиков в крови
При резком прекращении приема вызывают симптомы† отмены
При серьезной передозировке возможен летальный исход
Амитриптилин
Вызывает увеличение веса тела
Амоксапин
Может вызывать экстрапирамидальные побочные эффекты
Клопирамин
Снижает порог судорог при дозировке > 250 мг/деньки
Дезипрамин
Метаболизируется только через изофермент CYP2D6: препараты, которые ингибируют этот фермент, заметно повышают уровень в плазме
Доксепин
Вызывает увеличение веса тела
Имипрамин
Может вызывать чрезмерную потливость и ночные кошмары
Мапротилин
Повышает риск развития судорог при быстром повышении дозы
Нортриптилин
Длительный период полувыведения (74 часа)
Протриптилин
Длительный период полувыведения (74 часа)
Тримипрамин
Вызывает увеличение веса тела
Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО)
Возможно развитие серотонинового синдрома при приеме с СИОЗС
Гипертонический криз при комбинации с другими антидепрессантами, симпатомиметиками или другими селективными препаратами, или некоторыми продуктами питания и напитками
При серьезной передозировке возможен летальный исход
Изокарбоксазид
Вызывает ортостатическую гипотензию
Фенелзин
Вызывает ортостатическую гипотензию
Селегилин, трансдермальный
Может вызывать реакцию в месте применения препарата и бессонницу
Транилципромин
Вызывает ортостатическую гипотензию
Обладает амфетаминоподобным действием и умеренным синдромом отмены
Мелатонергический антидепрессант
Агомелатин (антагонист 5-HT2C рецепторов)
Следует немедленно прекратить прием, если развиваются симптомы или признаки потенциального поражения печени или если уровень сывороточных аминотрансфераз превышает в > 3 раза верхний порог нормы
* Применение антидепрессантов может повышать риск суицидальных мыслей и поведения у детей и пациентов подросткового возраста с большим депрессивным расстройством и другими психическими нарушениями. Для получения более подробной информации о дозировке, побочных реакциях и других аспектах безопасности обратитесь к информационному ресурсу о препарате.
†Синдром отмены включает тошноту, озноб, боли в мышцах, головокружение, беспокойство, раздражительность, бессонницу и усталость.
АД = артериальное давление; CYP = система цитохрома P450; ГЦА = гетероциклические антидепрессанты; ЧСС = частота сердечных сокращений; 5-ГT = 5-гидрокситриптамин (серотонин); НПВС = нестероидные противовоспалительные.