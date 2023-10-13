Антигипертензивные препараты для пациентов с сопутствующими заболеваниями
Сопутствующие заболевания
Классы лекарственных средств
Ингибиторы АПФ
Диуретики
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Блокаторы кальциевых каналов
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Бета-адреноблокаторы
Другие диуретики*
После инфаркта миокарда
Ингибиторы АПФ
Бета-адреноблокаторы
Спиронолактон или эплеренон
Риск повторного инсульта
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Блокаторы кальциевых каналов
Диуретики
* Длительный прием диуретиков может увеличивать смертность у пациентов с сердечной недостаточностью, у которых нет признаков застоя в малом круге кровообращения.
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент.