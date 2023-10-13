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Антигипертензивные препараты для пациентов с сопутствующими заболеваниями

Сопутствующие заболевания

Классы лекарственных средств

Ишемическая болезнь сердца или факторы риска

Бета-адреноблокаторы

Ингибиторы АПФ

Диуретики

Блокаторы кальциевых каналов

Хроническая болезнь почек

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Диабет

Диуретики

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Блокаторы кальциевых каналов

Сердечная недостаточность

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Бета-адреноблокаторы

Калийсберегающие диуретики

Другие диуретики*

После инфаркта миокарда

Ингибиторы АПФ

Бета-адреноблокаторы

Спиронолактон или эплеренон

Риск повторного инсульта

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Блокаторы кальциевых каналов

Диуретики

* Длительный прием диуретиков может увеличивать смертность у пациентов с сердечной недостаточностью, у которых нет признаков застоя в малом круге кровообращения.

АПФ = ангиотензинпревращающий фермент.

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