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Антибактериальная терапия при остром среднем отите

Антибиотик

Примечания

Первичное лечение

Амоксициллин

Предпочтительно, если у ребенка отсутствуют следующие признаки:

  • Получение амоксициллина в течение предыдущих 30 дней

  • Гнойный конъюнктивит

  • Рецидивирующий острый средний отит с отсутствием ответа на амоксициллин

Схема терапии высокими дозами для возможно резистентных микроорганизмов

Аллергия на пенициллин†

Цефдинир

Цефуроксим

Цефподоксим

Цефтриаксон

Вводится в/в или в/м

Особенно рекомендуется детям, у которых сильная рвота или которые не могут проглотить жидкий антибиотик

Случаи резистентности‡

Амоксициллин/клавуланат

Предпочтительнее; дозировка рассчитывается по амоксициллину

Необходимо следить за тем, чтобы не превышать максимальную суточную дозу клавуланата

Цефтриаксон

Вводится в/в или в/м

Может применяться, даже если пероральные цефалоспорины неэффективны

Используется в случаях низкой комплаентности к лечению

Клиндамицин

Альтернативный препарат 2-й линии, рассмотреть возможность применения в сочетании с цефалоспоринами

* Длительность лечения обычно составляет 10 дней у детей в возрасте < 2 лет и 7 дней у детей старшего возраста, либо по назначению врача. Антибиотики назначаются перорально, если не указано иное.

† Перекрестная реактивность цефалоспоринов 2-го и 3-го поколения с пенициллином выражена очень слабо.

‡ Случаи считаются резистентными, если состояние пациента не улучшилось после 48–72 часов лечения, у него ранее была резистентная инфекция, в течение предыдущих 30 дней применялся амоксициллин или присутствует сопутствующий гнойный конъюнктивит.

Data from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics e964–99, 2013.

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