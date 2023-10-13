Антибактериальная терапия при остром среднем отите
Антибиотик
Примечания
Первичное лечение
Амоксициллин
Предпочтительно, если у ребенка отсутствуют следующие признаки:
Схема терапии высокими дозами для возможно резистентных микроорганизмов
Аллергия на пенициллин†
Цефдинир
—
Цефуроксим
Цефподоксим
—
Цефтриаксон
Вводится в/в или в/м
Особенно рекомендуется детям, у которых сильная рвота или которые не могут проглотить жидкий антибиотик
Случаи резистентности‡
Амоксициллин/клавуланат
Предпочтительнее; дозировка рассчитывается по амоксициллину
Необходимо следить за тем, чтобы не превышать максимальную суточную дозу клавуланата
Цефтриаксон
Вводится в/в или в/м
Может применяться, даже если пероральные цефалоспорины неэффективны
Используется в случаях низкой комплаентности к лечению
Клиндамицин
Альтернативный препарат 2-й линии, рассмотреть возможность применения в сочетании с цефалоспоринами
* Длительность лечения обычно составляет 10 дней у детей в возрасте < 2 лет и 7 дней у детей старшего возраста, либо по назначению врача. Антибиотики назначаются перорально, если не указано иное.
† Перекрестная реактивность цефалоспоринов 2-го и 3-го поколения с пенициллином выражена очень слабо.
‡ Случаи считаются резистентными, если состояние пациента не улучшилось после 48–72 часов лечения, у него ранее была резистентная инфекция, в течение предыдущих 30 дней применялся амоксициллин или присутствует сопутствующий гнойный конъюнктивит.
Data from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics e964–99, 2013.