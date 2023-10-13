* Длительность лечения обычно составляет 10 дней у детей в возрасте < 2 лет и 7 дней у детей старшего возраста, либо по назначению врача. Антибиотики назначаются перорально, если не указано иное.

† Перекрестная реактивность цефалоспоринов 2-го и 3-го поколения с пенициллином выражена очень слабо.

‡ Случаи считаются резистентными, если состояние пациента не улучшилось после 48–72 часов лечения, у него ранее была резистентная инфекция, в течение предыдущих 30 дней применялся амоксициллин или присутствует сопутствующий гнойный конъюнктивит.