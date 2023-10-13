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Аномалии у больных с гиперэозинофильным синдромом

Система

Распространенность

Проявления

Конституционная

50%

Анорексия

Усталость

Лихорадка

Миалгии

Слабость

Снижение веса

Кардиопульмональная

> 70%

Пристеночные тромбы с эмболами

Рестриктивная или инфильтративная кардиомиопатия или митральная или трикуспидальная регургитация, сопровождаемая кашлем, одышкой, сердечной недостаточностью, аритмиями, эндомиокардиальной болезнью, легочными инфильтратами, и плевральными выпотами экссудатами

Кожа

> 50%

Ангионевротический отек

Дерматографизм

Зуд

Высыпания (включая экзему и крапивницу)

Гематологические проявления

> 50%

Анемия

Лимфаденопатия

Спленомегалия

Тромбоэмболические проявления

Тромбоцитопения

Неврологические симптомы

> 50%

Церебральные эмболы с очаговыми симптомами

Диффузная энцефалопатия с измененным поведением и когнитивной функцией и мышечной спастичностью

Периферическую нейропатию

Гастроинтестинальный (ГИ)

> 40%

Колики в животе

Диарея

Тошнота

Иммунологические

40%

Циркулирующие иммунные комплексы при сывороточной реакции

Повышенные уровни иммуноглобулинов (особенно IgE)

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