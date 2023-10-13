Аномалии у больных с гиперэозинофильным синдромом
Система
Распространенность
Проявления
Конституционная
≈ 50%
Анорексия
Усталость
Лихорадка
Миалгии
Слабость
Снижение веса
Кардиопульмональная
> 70%
Пристеночные тромбы с эмболами
Рестриктивная или инфильтративная кардиомиопатия или митральная или трикуспидальная регургитация, сопровождаемая кашлем, одышкой, сердечной недостаточностью, аритмиями, эндомиокардиальной болезнью, легочными инфильтратами, и плевральными выпотами экссудатами
Кожа
> 50%
Ангионевротический отек
Дерматографизм
Зуд
Высыпания (включая экзему и крапивницу)
Гематологические проявления
> 50%
Анемия
Лимфаденопатия
Спленомегалия
Тромбоэмболические проявления
Тромбоцитопения
Неврологические симптомы
> 50%
Церебральные эмболы с очаговыми симптомами
Диффузная энцефалопатия с измененным поведением и когнитивной функцией и мышечной спастичностью
Периферическую нейропатию
Гастроинтестинальный (ГИ)
> 40%
Колики в животе
Диарея
Тошнота
Иммунологические
≈ 40%
Циркулирующие иммунные комплексы при сывороточной реакции
Повышенные уровни иммуноглобулинов (особенно IgE)