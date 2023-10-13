† Классификация состояния региональных лимфатических узлов (N) делится на клиническую (cN) и патологическую (pN), которые имеют несколько разные описания.

Tis = протоковая карцинома in situ или рак Педжета соска без опухоли (рак Педжета с наличием опухоли классифицируется согласно размеру опухоли); Т1 = опухоль ≤ 2 см; T1mi = опухоль ≤ 0,1 см; Т2 = опухоль > 2, но ≤ 5 см; Т3 = опухоль > 5 см; Т4 = опухоль любого размера с распространением в грудную стенку и/или кожу и с образованием язв или кожных узелков либо воспалительного рака.