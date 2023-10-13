Анатомическое стадирование рака молочной железы *
Стадия
Опухоль
Регионарный лимфоузел/Отдаленный метастаз†
0
Tis
N0/М0
IA
T1‡
N0/М0
IB
T0
N1mi/М0
T1‡
N1mi/М0
IIA
T0
N1§M0
T1‡
N1§/M0
T2
N0/М0
IIB
T2
N1/М0
T3
N0/М0
IIIA
T0
N2/М0
ТI‡
N2/М0
T2
N2/М0
T3
N1/М0
T3
N2/М0
IIIB
T4
N0/М0
T4
N1/М0
T4
N2/М0
IIIC
Любое значение T
N3/М0
Внутривенно
Любое значение T
Любые N/M1
* Adapted from: Hortobagyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, Edge SB, Mittendorf EA, et al: Breast. In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al, eds; American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual. 8th ed. New York, NY: Springer. 2017. Version 9 changes, when available, can be found on the American Joint Committee on Cancer (AJCC) site AJCC Version 9 Cancer Staging System.
† Классификация состояния региональных лимфатических узлов (N) делится на клиническую (cN) и патологическую (pN), которые имеют несколько разные описания.
‡ T1 включает T1mi.
§ При этом N1 исключает N1mi.
Tis = протоковая карцинома in situ или рак Педжета соска без опухоли (рак Педжета с наличием опухоли классифицируется согласно размеру опухоли); Т1 = опухоль ≤ 2 см; T1mi = опухоль ≤ 0,1 см; Т2 = опухоль > 2, но ≤ 5 см; Т3 = опухоль > 5 см; Т4 = опухоль любого размера с распространением в грудную стенку и/или кожу и с образованием язв или кожных узелков либо воспалительного рака.
NX = данные для оценки состояния близлежащих лимфатических узлов отсутствуют (например, потому что они были удалены ранее); N0 = нет распространения на близлежащие лимфоузлы или только изолированные опухолевые клетки; N1 = распространение на 1-3 ипсилатеральных подвижных нижних или средних подмышечных лимфоузла и/или метастазы, выявленные биопсией сигнального лимфоузла в клинически отрицательных внутренних лимфоузлах молочной железы (pN1); N1mi = N1 лимфоузлы с микрометастазами (около 200 клеток > 0,2 мм, но не более 2 мм); N2 = любое из следующего:
N3 = любое из следующего:
M0 = отсутствие отдаленных метастазов; М1 = отдаленные метастазы.
Adapted from the American Joint Committee on Cancer, AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017). Springer New York, Inc.