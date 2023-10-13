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Анатомическое стадирование рака молочной железы *

Стадия

Опухоль

Регионарный лимфоузел/Отдаленный метастаз†

0

Tis

N0/М0

IA

T1‡

N0/М0

IB

T0

N1mi/М0

T1‡

N1mi/М0

IIA

T0

N1§M0

T1‡

N1§/M0

T2

N0/М0

IIB

T2

N1/М0

T3

N0/М0

IIIA

T0

N2/М0

ТI‡

N2/М0

T2

N2/М0

T3

N1/М0

T3

N2/М0

IIIB

T4

N0/М0

T4

N1/М0

T4

N2/М0

IIIC

Любое значение T

N3/М0

Внутривенно

Любое значение T

Любые N/M1

* Adapted from: Hortobagyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, Edge SB, Mittendorf EA, et al: Breast. In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al, eds; American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual. 8th ed. New York, NY: Springer. 2017. Version 9 changes, when available, can be found on the American Joint Committee on Cancer (AJCC) site AJCC Version 9 Cancer Staging System.

† Классификация состояния региональных лимфатических узлов (N) делится на клиническую (cN) и патологическую (pN), которые имеют несколько разные описания.

‡ T1 включает T1mi.

§ При этом N1 исключает N1mi.

Tis = протоковая карцинома in situ или рак Педжета соска без опухоли (рак Педжета с наличием опухоли классифицируется согласно размеру опухоли); Т1 = опухоль 2 см; T1mi = опухоль 0,1 см; Т2 = опухоль > 2, но 5 см; Т3 = опухоль > 5 см; Т4 = опухоль любого размера с распространением в грудную стенку и/или кожу и с образованием язв или кожных узелков либо воспалительного рака.

NX = данные для оценки состояния близлежащих лимфатических узлов отсутствуют (например, потому что они были удалены ранее); N0 = нет распространения на близлежащие лимфоузлы или только изолированные опухолевые клетки; N1 = распространение на 1-3 ипсилатеральных подвижных нижних или средних подмышечных лимфоузла и/или метастазы, выявленные биопсией сигнального лимфоузла в клинически отрицательных внутренних лимфоузлах молочной железы (pN1); N1mi = N1 лимфоузлы с микрометастазами (около 200 клеток > 0,2 мм, но не более 2 мм); N2 = любое из следующего:

  • Распространение в ипсилатеральные нижние или средние подмышечные лимфоузлы, неподвижные или спаянные между собой, обнаруженное путем клинического исследования (cN2)

  • Вовлеченность до 4-9 подмышечных лимфатических узлов, что определено во время исследованния (pN2)

  • Распространение во внутренние лимфоузлы молочной железы, но не в подмышечные лимфоузлы, обнаруженное при клиническом обследовании или при визуализации

N3 = любое из следующего:

  • Распространение в ипсалатеральные внутренние лимфоузлы молочной железы плюс в подмышечные лимфоузлы, обнаруженное при клиническом обследовании или при визуализации

  • Распространен на подключичные лимфоузлы

  • Распространен на надключичные лимфоузлы

  • Вовлеченность до ≥ 10 подмышечных лимфатических узлов

  • Распространяется на > 3 подмышечных лимфатических узлов, микрометастазы или макрометастазы при биопсии сигнального лимфатического узла во внутренних грудных лимфатических узлах при отсутствии клинических проявлений (pN3)

M0 = отсутствие отдаленных метастазов; М1 = отдаленные метастазы.

Adapted from the American Joint Committee on Cancer, AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2017). Springer New York, Inc.

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