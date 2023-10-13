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Анатомические стадии гестационной трофобластической неоплазии, предложенные Международной федерацией гинекологии и акушерства (FIGO)

Стадия

Описание

I

Ограничена телом матки

II

Разрастание за пределы матки, но ограничено структурами половой системы (придатки, влагалище, широкая связка)

III

Распространение в легкие, с или без вовлечения половых путей

Внутривенно

Распространение во все другие отдаленные участки (например, мозг, печень, почки, желудочно-кишечный тракт)

Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Ngan HYS, Seckl MJ, Berkowitz RS, et al: Diagnosis and management of gestational trophoblastic disease: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:86–93, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13877

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