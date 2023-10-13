Анатомические стадии гестационной трофобластической неоплазии, предложенные Международной федерацией гинекологии и акушерства (FIGO)
Стадия
Описание
I
Ограничена телом матки
II
Разрастание за пределы матки, но ограничено структурами половой системы (придатки, влагалище, широкая связка)
III
Распространение в легкие, с или без вовлечения половых путей
Внутривенно
Распространение во все другие отдаленные участки (например, мозг, печень, почки, желудочно-кишечный тракт)
Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Ngan HYS, Seckl MJ, Berkowitz RS, et al: Diagnosis and management of gestational trophoblastic disease: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:86–93, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13877