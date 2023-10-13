Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование рака яичка по системе TNM*
Стадия
Опухоль
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
Отдаленные метастазы
Сывороточные маркеры опухоли
0
pTis
N0
M0
S0
I
рТ1–pT4
N0
M0
SX
IA
pT1
N0
M0
S0
IB
pT2-pT4
N0
M0
S0
IS
Любое значение pT/TX
N0
M0
S1-S3
II
Любое значение pT/TX
N1–N3
M0
SX
IIA
Любое значение pT/TX
N1
M0
S0, S1
IIB
Любое значение pT/TX
N2
M0
S0, S1
IIC
Любое значение pT/TX
N3
M0
S0, S1
III
Любое значение pT/TX
Любое значение N
M1
SX
IIIA
Любое значение pT/TX
Любое значение N
M1a
S0, S1
IIIB
Любое значение pT/TX
N1–N3
M0
S2
Любое значение pT/TX
Любое значение N
M1a
S2
IIIC
Любое значение pT/TX
N1–N3
M0
S3
Любое значение pT/TX
Любое значение N
M1a
S3
Любое значение pT/TX
Любое значение N
M1b
Любое значение S
*Для определения AJCC/TNM см. таблицу; Определение рака яичек по системе TNM и с помощью сывороточного маркера. Data adapted from American Cancer Society, Testicular Cancer Stages. По состоянию на 10 сентября 2023 года.