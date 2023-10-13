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Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование рака яичка по системе TNM*

Стадия

Опухоль

Метастазы в регионарные лимфатические узлы

Отдаленные метастазы

Сывороточные маркеры опухоли

0

pTis

N0

M0

S0

I

рТ1–pT4

N0

M0

SX

IA

pT1

N0

M0

S0

IB

pT2-pT4

N0

M0

S0

IS

Любое значение pT/TX

N0

M0

S1-S3

II

Любое значение pT/TX

N1–N3

M0

SX

IIA

Любое значение pT/TX

N1

M0

S0, S1

IIB

Любое значение pT/TX

N2

M0

S0, S1

IIC

Любое значение pT/TX

N3

M0

S0, S1

III

Любое значение pT/TX

Любое значение N

M1

SX

IIIA

Любое значение pT/TX

Любое значение N

M1a

S0, S1

IIIB

Любое значение pT/TX

N1–N3

M0

S2

Любое значение pT/TX

Любое значение N

M1a

S2

IIIC

Любое значение pT/TX

N1–N3

M0

S3

Любое значение pT/TX

Любое значение N

M1a

S3

Любое значение pT/TX

Любое значение N

M1b

Любое значение S

*Для определения AJCC/TNM см. таблицу; Определение рака яичек по системе TNM и с помощью сывороточного маркера. Data adapted from American Cancer Society, Testicular Cancer Stages. По состоянию на 10 сентября 2023 года.

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