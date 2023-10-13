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Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование рака простаты по TNM*

Стадия

Опухоль

Региональные лимфатические узлы

Отдаленные метастазы

Уровень простат-специфического антигена†

Индекс Глисона‡

I

cT1, cT2a или pT2

N0

M0

< 10

1

IIA

cT1, cT2a или pT2

N0

M0

≥ 10, но < 20

1

cT2b или cT2c

N0

M0

< 20

1

IIB

T1, T2

N0

M0

< 20

2

IIC

T1, T2

N0

M0

< 20

3 или 4

IIIA

T1, T2

N0

M0

≥ 20

1-4

IIIB

T3, T4

N0

M0

Любое значение ПСА

1-4

IIIC

Любое значение T

N0

M0

Любое значение ПСА

5

IVA

Любое значение T

N1

M0

Любое значение ПСА

Любой класс

IVB

Любое значение T

Любое значение N

M1

Любое значение ПСА

Любой класс

* Для определений стадии по AJCC/TNM см. таблицу Определение стадий по TNM для рака простаты. Data adapted from American Cancer Society, Prostate Cancer AJCC/TNM Staging System. По состоянию на 10 сентября 2023 года.

† Все уровни ПСА в этой таблице представляют как нг/мл, так и мкг/л (т.е., 10 нг/мл = 10 мкг/л).

AJCC = Американский объединенный комитет по раку; cT = клиническая оценка распространенности заболевания (определяется при физикальном обследовании, биопсии простаты и визуализирующих исследованиях); ПСА = простат-специфический антиген; pT = степень заболевания, основанная на осмотре простаты на патологию; TNM = опухоль, узел, метастазы.

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