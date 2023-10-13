Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование рака простаты по TNM*
Стадия
Опухоль
Региональные лимфатические узлы
Отдаленные метастазы
Уровень простат-специфического антигена†
Индекс Глисона‡
I
cT1, cT2a или pT2
N0
M0
< 10
1
IIA
cT1, cT2a или pT2
N0
M0
≥ 10, но < 20
1
cT2b или cT2c
N0
M0
< 20
1
IIB
T1, T2
N0
M0
< 20
2
IIC
T1, T2
N0
M0
< 20
3 или 4
IIIA
T1, T2
N0
M0
≥ 20
1-4
IIIB
T3, T4
N0
M0
Любое значение ПСА
1-4
IIIC
Любое значение T
N0
M0
Любое значение ПСА
5
IVA
Любое значение T
N1
M0
Любое значение ПСА
Любой класс
IVB
Любое значение T
Любое значение N
M1
Любое значение ПСА
Любой класс
* Для определений стадии по AJCC/TNM см. таблицу Определение стадий по TNM для рака простаты. Data adapted from American Cancer Society, Prostate Cancer AJCC/TNM Staging System. По состоянию на 10 сентября 2023 года.
† Все уровни ПСА в этой таблице представляют как нг/мл, так и мкг/л (т.е., 10 нг/мл = 10 мкг/л).
AJCC = Американский объединенный комитет по раку; cT = клиническая оценка распространенности заболевания (определяется при физикальном обследовании, биопсии простаты и визуализирующих исследованиях); ПСА = простат-специфический антиген; pT = степень заболевания, основанная на осмотре простаты на патологию; TNM = опухоль, узел, метастазы.