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Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование рака мочевого пузыря по TNM*

Стадия

Опухоль

Метастазы в регионарные лимфатические узлы

Отдаленные метастазы

0a

Ta

N0

M0

0is

Tis

N0

M0

I

T1

N0

M0

II

T2a, T2b

N0

M0

IIIA

T3a, T3b, T4a

N0

M0

ИЛИ

T1, T2, T3, T4a

N1

M0

IIIB

T1, T2, T3, T4a

N2, N3

M0

IVA

T4b

Любое значение N

M0

ИЛИ

Любое значение T

Любое значение N

M1a

IVB

Любое значение T

Любое значение N

M1b

* Для определений стадии по AJCC (Американский объединенный комитет по раку)/TNM см. таблицу: Определение стадий по TNM для рака мочевого пузыря. Данные взяты из American Cancer Society, Bladder Cancer Stages. По состоянию на 10 сентября 2023 года.

AJCC = Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям; Т = первичная опухоль; N = метастазы в регионарные лимфатические узлы; М = отдаленные метастазы.

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