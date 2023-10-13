Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование рака мочевого пузыря по TNM*
Стадия
Опухоль
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
Отдаленные метастазы
0a
Ta
N0
M0
0is
Tis
N0
M0
I
T1
N0
M0
II
T2a, T2b
N0
M0
IIIA
T3a, T3b, T4a
N0
M0
ИЛИ
T1, T2, T3, T4a
N1
M0
IIIB
T1, T2, T3, T4a
N2, N3
M0
IVA
T4b
Любое значение N
M0
ИЛИ
Любое значение T
Любое значение N
M1a
IVB
Любое значение T
Любое значение N
M1b
* Для определений стадии по AJCC (Американский объединенный комитет по раку)/TNM см. таблицу: Определение стадий по TNM для рака мочевого пузыря. Данные взяты из American Cancer Society, Bladder Cancer Stages. По состоянию на 10 сентября 2023 года.
AJCC = Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям; Т = первичная опухоль; N = метастазы в регионарные лимфатические узлы; М = отдаленные метастазы.