Американский объединенный комитет по онкологическим заболеваниям (AJCC)/Стадирование почечно-клеточного рака по системе TMN*
Стадия
Опухоль
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
Отдаленные метастазы
I
T1
N0
M0
II
T2
N0
M0
III
T1–T3
N1
M0
T3
N0
M0
Внутривенно
T4
Любое значение N
M0
Любое значение T
Любое значение N
M1
*Для определений стадии по AJCC/TNM см. таблицу Определение почечно-клеточного рака по системе TNM. Data adapted from American Cancer Society, Kidney Cancer Stages and National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology. Kidney Cancer. Version 1.2024. По состоянию на 10 сентября 2023 года.
AJCC = Американский объединенный комитет по злокачественным опухолям (American Joint Commission on Cancer); TNM = опухоль, лимфатические узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).