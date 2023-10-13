Альфа-адренергические модификаторы для лечения гипертонии
Медикаментозное лечение *
Выборочные побочные эффекты
Примечания
Альфа-2-агонисты (центрального действия)
Клонидин
Сонливость, подавленность, сухость во рту, утомляемость, нарушение сексуальной функции, ухудшение течения артериальной гипертензии при резкой отмене препарата (особенно если дозы были высокими или если продолжается прием сопутствующих бета-адреноблокаторов), локальная кожная реакция на пластырь с клофелином; возможно нарушение функции печени, Кумбс-положительная гемолитическая анемия при приеме метилдопы
Необходимо применять с осторожностью у пожилых пациентов – риск возникновения ортостатической гипотензии
Соотносится с измерением катехоламинов мочи посредством флуорометрических методов
Не следует комбинировать с альфа-1-адреноблокаторами из-за риска выраженной ортостатической гипотензии.
Клонидин в форме ТТС (пластырь)
Гуанофацин
Метилдопа
Альфа-1-блокаторы
Доксазозин
При первом приеме возможно развитие синкопальных состояний, ортостатической гипотензии, сердцебиения, слабости
Необходимо применять с осторожностью у пожилых пациентов – риск возникновения ортостатической гипотензии
Ослабляют симптомы доброкачественной гиперплазии простаты
Празозин
Теразозин
* Адреноблокаторы периферического действия (например, гуанадрел, гуанетидин, резерпин) в США более не доступны.
ТТС = трансдермальная терапевтическая система.