Аллергия на латекс
Латексная чувствительность - это термин, который описывает преувеличенный иммунный ответ на водорастворимый белок, содержащийся в латексных изделиях (например, в резиновых перчатках, стоматологических коффердамах, презервативах, оборудовании для интубации, катетерах, наконечниках клизм с надувными манжетами из латекса).
Начиная с конца 1980-х, наблюдается резкий рост случаев аллергической реакции среди работников медико-санитарной помощи, когда акцент на необходимость универсальных мер предосторожности привел к рутинному использованию латексных перчаток.
Реакции на латекс могут быть
Реакции острого типа вызывают крапивницу и анафилаксию; реакции замедленного типа вызывают кожный дерматит.
После длительного использования латексных перчаток, особенно среди медицинских работников, зачастую могут появиться кожные раздражения и трещины, но эти проявления, как правило, являются реакцией на химическое раздражение, а не аллергией на латекс.
Диагностика чувствительности к латексу основана главным образом на анамнезе. На сегодняшний день доступны кожные пробы и анализы на обнаружение IgE-антител к латексу.
Лечение: избегание продуктов, содержащих латекс. В настоящее время большинство медицинских учреждений отказались от использования латекса, поэтому частота аллергии на латекс резко снизилась.*
*See Raulf M: Current state of occupational latex allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 20 (2):112–116, 2020.