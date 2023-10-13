Агенты 1 и 2 типов и общеядовитые химические вещества, приводящие к острому местному поражению дыхательных путей
Тип
Пример
Название и (код Организации Североатлантического договора [НАТО])
1 тип (поражение крупных дыхательных путей)
Ацетальдегид
Уксусуная кислота
Акролеин
Аммиак
Формальдегид
Хлористый водород
Фтористый водород
Озон
Средства противодействия массовым беспорядкам (например, хлорбензилиденмалононитрил [CS], хлорацетофенон [ХН], олеорезин капсикум [ОС])
Частицы дыма, образующиеся при обычном горении или дымовые средства, применяемые в военных целях (например, тетрахлорид титана, дымообразующее нефтяное масло)
Двуокись серы
Иприт (Н, HD)
Тип 2: поражение терминальных и респираторных бронхиол, альвеолярных мешочков и альвеол
Четыреххлористый углерод
Хлорпикрин (PS)
Дифосген (DP)
Метилизоцианат
Оксиды азота
Перфторизобутилен (PFIB)
Фосген (CG)
Оксим фосгена (CX)
Смешанный эффект (оба типа: 1 и 2)
Хлорамины
Хлор (CL)
Металлохлоридный состав (гексахлорэтан плюс оксид цинка)
Люизит (L)