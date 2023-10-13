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Агенты 1 и 2 типов и общеядовитые химические вещества, приводящие к острому местному поражению дыхательных путей

Тип

Пример

Название и (код Организации Североатлантического договора [НАТО])

1 тип (поражение крупных дыхательных путей)

Ацетальдегид

Уксусуная кислота

Акролеин

Аммиак

Формальдегид

Хлористый водород

Фтористый водород

Озон

Средства противодействия массовым беспорядкам (например, хлорбензилиденмалононитрил [CS], хлорацетофенон [ХН], олеорезин капсикум [ОС])

Частицы дыма, образующиеся при обычном горении или дымовые средства, применяемые в военных целях (например, тетрахлорид титана, дымообразующее нефтяное масло)

Двуокись серы

Иприт (Н, HD)

Тип 2: поражение терминальных и респираторных бронхиол, альвеолярных мешочков и альвеол

Четыреххлористый углерод

Хлорпикрин (PS)

Дифосген (DP)

Метилизоцианат

Оксиды азота

Перфторизобутилен (PFIB)

Фосген (CG)

Оксим фосгена (CX)

Смешанный эффект (оба типа: 1 и 2)

Хлорамины

Хлор (CL)

Металлохлоридный состав (гексахлорэтан плюс оксид цинка)

Люизит (L)

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