Этот рентгеновский снимок показывает аномалии, относящиеся к ассоциации VACTERL (вертебральные аномалии, атрезия заднего прохода, пороки сердца, трахеопищеводный свищ, атрезия пищевода, почечные аномалии, аплазия лучевой кости и аномалии конечностей). Обратите внимание на аномалию сегментации позвоночника (указатель белого цвета), кишечную трубку, свернутую в атретическом проксимальном участке пищевода (указатель черного цвета), содержащийся в кишечнике газ, связанный с атрезией пищевода и с трахеопищеводным свищом, и деформацию левой верхней конечности.