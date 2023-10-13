Trichuris trichiuraЖизненный цикл власоглава
1. Беззародышевые яйца передаются в кале.
2. В почве, яйца развиваются во 2-ую клеточную стадию.
3. Из яиц появляются мирацидии, которые проникают в улитку (промежуточного хозяина).
4. Тогда яйца оплодотворяются и становятся инфекционными от 15 до 30 дней. Они могут попасть в организм, когда hиs или еда загрязнены фекалиями или кало-содержащей почвой.
5. Яйца вылупляются в тонком кишечнике и выходят личинки.
6. Проглоченные трипомастиготы превращаются в епимастигот в средней кишке переносчика инфекции.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.