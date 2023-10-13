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<i >Trichuris trichiura</i>Жизненный цикл власоглава

Trichuris trichiuraЖизненный цикл власоглава

  • 1. Беззародышевые яйца передаются в кале.

  • 2. В почве, яйца развиваются во 2-ую клеточную стадию.

  • 3. Из яиц появляются мирацидии, которые проникают в улитку (промежуточного хозяина).

  • 4. Тогда яйца оплодотворяются и становятся инфекционными от 15 до 30 дней. Они могут попасть в организм, когда hиs или еда загрязнены фекалиями или кало-содержащей почвой.

  • 5. Яйца вылупляются в тонком кишечнике и выходят личинки.

  • 6. Проглоченные трипомастиготы превращаются в епимастигот в средней кишке переносчика инфекции.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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