Trichinella spiralisЖизненный цикл свиного червя
1. Животные, которых кормили (например, свиньи) или ели (например, медведи, лисы, кабаны) других животных приобретают трихинеллез, глотая мясо, содержащее цисты (инкапсулированные личинки) Trichinella sp. Люди могут случайно заразиться при употреблении в пищу сырого, непрожаренного или термически недостаточно обработанного мяса больных животных.
2. После воздействия желудочной кислоты и пепсина, личинки освобождаются от цист в тонком кишке и проникают в слизистую оболочку.
3. Там они развиваются во взрослых червей.
4. После 1 недели, самки выпускают личинок, которые мигрируют в поперечно-полосатых мышцах, где они инцистируются.
5. Цикл продолжается только в том случае, если инкапсулированные личинки проглатываются другим плотоядным животным.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.