1. Животные, которых кормили (например, свиньи) или ели (например, медведи, лисы, кабаны) других животных приобретают трихинеллез, глотая мясо, содержащее цисты (инкапсулированные личинки) Trichinella sp. Люди могут случайно заразиться при употреблении в пищу сырого, непрожаренного или термически недостаточно обработанного мяса больных животных.