Toxocara canisЖизненный цикл токсокары собак
1. Жизненный цикл Toxocara canis обычно протекает в организме собак; люди заражаются только случайно. Беззародышевые яйца передаются в фекалиях собак (окончательного хозяина).
2. В окружающей среде, яйца оплодотворяются и становятся инфекционными.
3. После попадания яиц в организм собаки, они вылупляются и выпускают личинок, которые проникают через стенку кишечника.
4. У молодых собак, личинки мигрируют через легкие и бронхиальное дерево; личинки откашливаются, проглатываются и возвращаются в тонкую кишку, где они созревают. Взрослые самки червей откладывают яйца в тонкой кишке. Хотя пожилые собаки могут быть инфицированы таким же образом, личинки, скорее всего, инкапсулированы в тканях.
5. Осумкованный этап реактивируются у сук на поздних сроках беременности и приводит к заражению щенков трансплацентарно или при кормлении.
6. Личинки созревают и оседают в слепой кишке и восходящей ободочной кишке в качестве взрослых.
7. T. canis может также передаваться при проглатывании переносчиков. Яйца могут быть проглочены мелкими млекопитающими (например, кроликами), из них вылупляются личинки, которые проникают в стенки кишечника и мигрируют в различные ткани, где они инцистируются.
8. Жизненный цикл завершается, когда собаки поедают хозяев переносчиков, и личинки развиваются во взрослых червей, способных откладывать яйца в тонкой кишке.
9–10. Люди случайные хозяева, которые становятся зараженными, глотая инвазированные яйца из загрязненной почвы или зараженных хозяев переносчиков. После попадания внутрь, из яиц вылупляются личинки.
11. Личинки проникают сквозь стенки кишечника и распространяются к различным тканям (например, печень, сердце, легкие, мозг, мышцы, глаза).
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.