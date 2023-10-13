4. У молодых собак, личинки мигрируют через легкие и бронхиальное дерево; личинки откашливаются, проглатываются и возвращаются в тонкую кишку, где они созревают. Взрослые самки червей откладывают яйца в тонкой кишке. Хотя пожилые собаки могут быть инфицированы таким же образом, личинки, скорее всего, инкапсулированы в тканях.