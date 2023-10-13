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<i >Toxocara canis</i>Жизненный цикл токсокары собак

Toxocara canisЖизненный цикл токсокары собак

  • 1. Жизненный цикл Toxocara canis обычно протекает в организме собак; люди заражаются только случайно. Беззародышевые яйца передаются в фекалиях собак (окончательного хозяина).

  • 2. В окружающей среде, яйца оплодотворяются и становятся инфекционными.

  • 3. После попадания яиц в организм собаки, они вылупляются и выпускают личинок, которые проникают через стенку кишечника.

  • 4. У молодых собак, личинки мигрируют через легкие и бронхиальное дерево; личинки откашливаются, проглатываются и возвращаются в тонкую кишку, где они созревают. Взрослые самки червей откладывают яйца в тонкой кишке. Хотя пожилые собаки могут быть инфицированы таким же образом, личинки, скорее всего, инкапсулированы в тканях.

  • 5. Осумкованный этап реактивируются у сук на поздних сроках беременности и приводит к заражению щенков трансплацентарно или при кормлении.

  • 6. Личинки созревают и оседают в слепой кишке и восходящей ободочной кишке в качестве взрослых.

  • 7. T. canis может также передаваться при проглатывании переносчиков. Яйца могут быть проглочены мелкими млекопитающими (например, кроликами), из них вылупляются личинки, которые проникают в стенки кишечника и мигрируют в различные ткани, где они инцистируются.

  • 8. Жизненный цикл завершается, когда собаки поедают хозяев переносчиков, и личинки развиваются во взрослых червей, способных откладывать яйца в тонкой кишке.

  • 9–10. Люди случайные хозяева, которые становятся зараженными, глотая инвазированные яйца из загрязненной почвы или зараженных хозяев переносчиков. После попадания внутрь, из яиц вылупляются личинки.

  • 11. Личинки проникают сквозь стенки кишечника и распространяются к различным тканям (например, печень, сердце, легкие, мозг, мышцы, глаза).

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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