Onchocerca volvulusЖизненный цикл онхоцерка
1. Во время высасывания порции крови инфицированной мошкой происходит передача личинок, относящихся к филяриям, на поверхность кожи человека-хозяина, где личинки проникают в рану от укуса.
2. Личинки мигрируют в подкожные ткани.
3. Там личинки развиваются во взрослые филярии, которые обычно находятся в подкожных узлах до 15 лет.
4. После оплодотворения самки червей рождают микрофилярии без чехлика, которые в основном находятся в коже и лимфатических узлах соединительной ткани, но иногда встречаются в периферической крови, моче, а также слюне.
5. Микрофилярии вместе с кровью попадают в организм мухи во время ее питания.
6. После попадания внутрь организма микрофилярии проникают в среднюю кишку мухи и мигрируют в грудные мышцы.
7–8. Там микрофилярии проходят 3 этапа (L1-L3) личиночного развития.
9. Личинки мигрируют в хоботок мухи и могут при следующем укусе попасть в организм другого человека.
Image from the Centers of Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.