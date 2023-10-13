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<i >Loa loa</i> (глазной червь) жизненный цикл

Loa loa (глазной червь) жизненный цикл

  • 1. Во время того, когда зараженная муха кусает человека, она откладывает личинки Loa loa на кожу человека, а личинки входят через рану от укуса.

  • 2. В тканях под кожей (в подкожной клетчатке) личинки вырастают до взрослых организмов.

  • 3. Взрослые организмы производят незрелые личинки червя (так называемые микрофилярии), которые циркулируют в крови в течение дня и остаются в легких в ночное время. Микрофилярий может присутствовать в спинномозговой жидкости, моче, и мокротах.

  • 4. Муха проглатывает микрофилярий, когда кусает человека.

  • 5. В мухе микрофилярий достигает средней части кишечника (кишки), затем мигрирует в среднюю часть мышц (грудные мышцы).

  • 6–7. Там микрофилярий развивается в личинки.

  • 8. Личинки переходят в ротовую часть (хоботок) мухи и могут передаваться другим людям при укусе.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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