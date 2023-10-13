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<i >Fasciola hepatica</i>Жизненный цикл печеночной двуустки

Fasciola hepaticaЖизненный цикл печеночной двуустки

  • 1. Неоплодотворенные яйца попадают в желчные протоки и выводятся из организма с калом.

  • 2. При попадании в воду яйца уже эмбрионизированы (содержат развившегося мирацидия).

  • 3. Из яиц вылупливается мирацидий, который проникает в улитку (промежуточного хозяина).

  • 4. В улитке паразиты проходят несколько стадий развития (спороцисты, редия и церкария).

  • 5. Церкарии покидают улитку, образуя вокруг себя оболочку на водной растительности или других поверхностях, превращаются в метацеркарии.

  • 6. Фасциолезом заражаются при употреблении в пищу растений, содержащих метацеркарии, особенно кресс-салата.

  • 7. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку.

  • 8. Они мигрируют через стенки кишечника, перитонеальную полость и паренхиму печени в желчные протоки, где они развиваются до стадии взрослой особи.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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