Fasciola hepaticaЖизненный цикл печеночной двуустки
1. Неоплодотворенные яйца попадают в желчные протоки и выводятся из организма с калом.
2. При попадании в воду яйца уже эмбрионизированы (содержат развившегося мирацидия).
3. Из яиц вылупливается мирацидий, который проникает в улитку (промежуточного хозяина).
4. В улитке паразиты проходят несколько стадий развития (спороцисты, редия и церкария).
5. Церкарии покидают улитку, образуя вокруг себя оболочку на водной растительности или других поверхностях, превращаются в метацеркарии.
6. Фасциолезом заражаются при употреблении в пищу растений, содержащих метацеркарии, особенно кресс-салата.
7. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку.
8. Они мигрируют через стенки кишечника, перитонеальную полость и паренхиму печени в желчные протоки, где они развиваются до стадии взрослой особи.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.