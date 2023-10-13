3. После попадания в организм промежуточного хозяина (как правило, овец, коз, свиней, крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов или человека) в тонкой кишке из яйца вылупляется онкосфера, которая проникает в стенку кишечника и мигрирует через кровеносную систему в различные органы, особенно в печень и в легкие.