EchinococcusЖизненный цикл эхинококка
1. Взрослый червь Echinococcus granulosus обитает в тонкой кишке определенных хозяев (собак и других представителей семейства псовых).
2. Проглоттиды откладывают яйца, которые выходят с калом.
3. После попадания в организм промежуточного хозяина (как правило, овец, коз, свиней, крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов или человека) в тонкой кишке из яйца вылупляется онкосфера, которая проникает в стенку кишечника и мигрирует через кровеносную систему в различные органы, особенно в печень и в легкие.
4. В этих органах онкосфера развивается в кисту, которая постепенно увеличивается; протосколексы и дочерние кисты образуются внутри кисты. Окончательный хозяин инфицируется, проглатывая цистосодержащие органы инфицированного промежуточного хозяина.
5. После проглатывания ювенильные личинки проникают внутрь организма и закрепляются на слизистой оболочке кишечника.
6. Они развиваются во взрослые стадии в течение 32–80 дней.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.