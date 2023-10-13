3. После того, как личинки превращаются во взрослых особей и спариваются, самцы умирают, а самки мигрируют в подкожных тканях к поверхности кожи. Примерно через 1 год после заражения самка червя провоцирует образование на коже папул (пузырей), обычно на дистальном отделе нижней конечности. Папулы со временем изъязвляются.