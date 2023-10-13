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<i >Dracunculus</i>Жизненный цикл гвинейского червя

DracunculusЖизненный цикл гвинейского червя

  • 1a и 1b. Люди заражаются при употреблении воды, содержащей микроракообразных (веслоногих ракообразных), которые инфицированы личинками D. medinensis или есть недоваренную рыбу с личинками.

  • 2. Особи копеподов после проглатывания погибают и высвобождают личинки, которые проникают в желудок и стенку кишечника, а затем в брюшную полость и забрюшинное пространство.

  • 3. После того, как личинки превращаются во взрослых особей и спариваются, самцы умирают, а самки мигрируют в подкожных тканях к поверхности кожи. Примерно через 1 год после заражения самка червя провоцирует образование на коже папул (пузырей), обычно на дистальном отделе нижней конечности. Папулы со временем изъязвляются.

  • 4. При контакте кожных поражений с водой (пациенты обычно погружают пораженную конечность в воду, чтобы уменьшить интенсивный дискомфорт) появляется самка червя и выпускает личинок.

  • 5. Личинки проглатываются веслоногим ракообразным.

  • 6. Через 2 недели личинки становятся инвазионными. Когда веслоногие рачки попадают в организм человека, цикл завершается.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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