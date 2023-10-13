Ascaris lumbricoidesЖизненный цикл человеческой аскариды.
1. Взрослые особи червей рода Ascaris живут в просвете тонкого кишечника.
2. Самка может производить около 200 000 яиц в день; яйца выводятся из организма с калом. Могут быть проглочены и неоплодотворенные яйца, но они не являются инфекционными.
3. В окружающей среде в оплодотворенных яйцах, в зависимости от условий, начинают развиваться эмбрионы, после чего в течение от 18 дней до нескольких недель яйца становятся заразными; оптимальным условием для этого является влажная, теплая и затененная почва.
4. Заразные яйца затем проглатываются.
5. В тонкой кишке из яиц вылупляются личинки.
6. Личинки проникают через стенку тонкой кишки и мигрируют по портальным сосудам через печень, а затем через системный кровоток в легкие, где они продолжают созревание (в течении 10–14 дней).
7. Личинка проникает в стенки альвеолы, поднимается по бронхиальному дереву к горлу и проглатываются. Затем они возвращаются в тонкую кишку, где развиваются во взрослых червей.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.