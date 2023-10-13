AnisakisЖизненный цикл анисакиса
1. Взрослые нематоды (черви) Anisakis обитают в желудке морских млекопитающих. Взрослые особи обитают скоплениями, внедренными в слизистую оболочку. Взрослые самки производят неоплодотворенные яйца, которые попадают во внешнюю среду вместе с экскрементами морских млекопитающих.
2a. В воде в яйцах развиваются зародыши – сперва образуются личинки 1-й стадии, а затем и 2-й стадии.
2b. После выхода из яиц личинки становятся свободно плавающими.
3. Свободноплавающая личинка проглатывается ракообразными животными. Личинки развиваются до 3-й стадии и мигрируют из кишечника в ткани брюшной полости.
4. Когда хозяин съеден рыбой или кальмаром, личинки мигрируют в мышечные ткани; через хищничество личинки переносятся от рыбы к рыбе.
5. Личинки на третьей стадии, передающиеся людям и морским млекопитающим, локализируются в рыбе и кальмарах.
6. Когда такая рыба или кальмар попадает в организм морских млекопитающих, личинки превращаются во взрослых червей. Взрослые самки откладывают яйца, которые распространяются морскими млекопитающими.
7. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой или недоваренной зараженной морской рыбы. После проглатывания вместе с пищей личинки проникают в слизистую оболочку желудка и кишечника и вызывают соответствующие симптомы.
Image from the Centers of Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.