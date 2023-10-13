AngiostrongylusЖизненный цикл нематод рода ангиостронгилус (крысиный легочный червь)
1. Взрослые особи червей A. cantonensis живут в легочных артериях крыс. Самки откладывают яйца, из которых выводятся личинки (первая стадия).
2. Личинка во время первой стадии мигрирует в глотку, проглатывается и проникает в кал.
3. Личинки 1-й стадии проникают или попадают в организм промежуточного хозяина (улитки или слизняка) и там развиваются до личинок 3-й стадии.
4. Когда промежуточный хозяин поглощается окончательным хозяином, личинки 3-й стадии мигрируют в мозг, где они превращаются во взрослых особей. Молодые взрослые особи возвращаются в венозную систему, а затем в легочные артерии, где происходит их созревание.
5. Люди могут получить инфекцию, употребляя в пищу сырых или недоваренных зараженных улиток или слизней, или сырые продукты, в которые попали мельчайшие улитки или слизни, или их частицы или переносчик, такой как некоторые сухопутные крабы, лягушки, жабы, пресноводные или морские креветки.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.