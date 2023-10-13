Зубец Р = отражает деполяризацию предсердий. Интервал PR = временной интервал от начала деполяризации предсердий до начала деполяризации желудочков. Комплекс QRS = деполяризация желудочков, состоит из зубцов Q, R и S. Интервал Q-T = время между началом деполяризации желудочков и окончанием их реполяризации. Интервал R-R = временной интервал между двумя комплексами. Зубец Т = реполяризация желудочков. Сегмент ST + зубец T (ST-T) = реполяризация желудочков. Зубец U = вероятно, постдеполяризация (расслабление) желудочков.