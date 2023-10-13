«Щитообразная» грудная клетка при синдроме Тёрнера
На этом снимке представлена 13-летняя девушка с типичными физическими симптомами синдрома Тернера, такими как маленький рост, коренастое телосложение, широкая грудь с далеко расположенными сосками (щитоподобная грудная клетка), отсутствие развития молочных желез и вальгусная деформация локтевого сустава.
By permission of the publisher. From Shulman D, Bercu B: Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by S Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000.