Образец биопсии демонстрирует микроскопические включения игольчатых кристаллов внутри канальца, с дегенерацией канальцев и окружающей воспалительной реакцией и фиброзом. Образование тофусов в настоящее время явление редкое, а результаты биопсии обычно неспецифичны и включают артериолосклероз, интерстициальный фиброз и атрофию канальцев (гематоксилин-эозиновое окрашивание, ×200).