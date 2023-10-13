Хроническая уратная нефропатия
Образец биопсии демонстрирует микроскопические включения игольчатых кристаллов внутри канальца, с дегенерацией канальцев и окружающей воспалительной реакцией и фиброзом. Образование тофусов в настоящее время явление редкое, а результаты биопсии обычно неспецифичны и включают артериолосклероз, интерстициальный фиброз и атрофию канальцев (гематоксилин-эозиновое окрашивание, ×200).
Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).