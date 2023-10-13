На верхнем изображении показана правая сторона клубочка. Сегментарно-склеротический клубочек состоит из облитерированных просветов капилляров и увеличенного количества мезангиального матрикса. Остальная часть гломерулы в нормальном состоянии (серебрение по Джонсу, ×400). На нижнем изображении гиалин, определяемый как гладкий, стеклообразный материал, образуется в результате инсудации (пропитывание стенок сосудов) (противоположна экссудации) белками плазмы крови. Это происходит часто и не имеет диагностического значения (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×400).