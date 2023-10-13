На просвечивающей электронной микроскопии видны расположенные в случайном порядке фибриллы в мезангиальной и капиллярной петлях (слева). Отрицательная реакция на краситель Конго красный необходима для исключения амилоидоза почек (×25 625). На изображении справа показан вид фибрилл при большом увеличении, диаметр которых больше, чем у амилоидных отложений (×98 000).