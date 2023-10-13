ВИЧ проникает в Т клетки хозяина, затем ВИЧ РНК и ферменты продуцируются в клетке-хозяина. Обратная транскриптаза ВИЧ копирует вирусную РНК как провирусную ДНК. Провирусная ДНК входит в ядро клетки-хозяина, и интеграза ВИЧ облегчает интеграцию провирусной ДНК в ДНК хозяина. Клетка-хозяин затем продуцирует РНК ВИЧ и белки ВИЧ. Белки ВИЧ собираются в вирионы ВИЧ и выходят на поверхность клеток. ВИЧ-протеаза расщепляет вирусные белки, превращая незрелый вирион в зрелый, инфекционный вирус.