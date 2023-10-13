Пациент наклоняется в талии, позволяя пораженной руке свисать перпендикулярно полу. Рука и плечо должны быть расслаблены, и колени согнуты. Пациенты должны

Переносить вес тела с ноги на ногу, нагружая ногу на стороне, в которую движется рука

Медленно поворачивать руку из стороны в сторону, сзади вперед, а также по кругу по и против часовой стрелки

Эти упражнения должны вызывать только минимальную боль. Пациенты должны повторять каждое упражнение 2 раза за сеанс, и проводить по несколько сеансов в день. Пациенты должны постепенно увеличивать продолжительность упражнений.