УЗИ злокачественных опухолевидных образований яичников
В этом образовании на яичнике вывод о злокачественности сделан на основании наличия твердых компонентов (указаны стрелками) по результатам УЗ в кистозной массе, которая является анэхогенной. Допплеровское исследование показывает поток в этих твердых компонентах, подтверждающий, что они представляют собой твердую злокачественную массу.
By permission of the publisher. From Hricak H, Coakley F, Bergman A. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman, RR Barakat, and WJ Hoskins. Philadelphia, Current Medicine, 2002.