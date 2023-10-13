В этом образовании на яичнике вывод о злокачественности сделан на основании наличия твердых компонентов (указаны стрелками) по результатам УЗ в кистозной массе, которая является анэхогенной. Допплеровское исследование показывает поток в этих твердых компонентах, подтверждающий, что они представляют собой твердую злокачественную массу.