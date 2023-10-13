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УЗИ доброкачественных опухолевидных образований яичников

УЗИ доброкачественных опухолевидных образований яичников

Ультразвуковые характеристики опухолевидных образований яичников (отмечены звездочкой), указывают на их доброкачественность. Образование анэхогенное (что говорит об отсутствии твердотелых элементов), правильной формы, с четкими краями, без утолщения стенок или патологических разрастаний.

By permission of the publisher. From Hricak H, Coakley F, Bergman A. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman, RR Barakat, and WJ Hoskins. Philadelphia, Current Medicine, 2002.