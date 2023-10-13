УЗИ доброкачественных опухолевидных образований яичников
Ультразвуковые характеристики опухолевидных образований яичников (отмечены звездочкой), указывают на их доброкачественность. Образование анэхогенное (что говорит об отсутствии твердотелых элементов), правильной формы, с четкими краями, без утолщения стенок или патологических разрастаний.
By permission of the publisher. From Hricak H, Coakley F, Bergman A. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman, RR Barakat, and WJ Hoskins. Philadelphia, Current Medicine, 2002.