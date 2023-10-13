1: Обведите свернутую петлю из струны, лески или толстой шовной нити вокруг изгиба крючка и оберните свободные концы вокруг доминирующей руки. 2: Освободите зазубрину от тканей, схватившись за крючок большим и средним пальцами недоминирующей руки и вдавив крючок указательным пальцем в кожу на несколько мм. 3: Как только бороздка крючка освободится, резко потяните крючок за леску. При таком способе удаления крючок может резко отлететь в сторону: обезопасьте себя и окружающих от травмирования.