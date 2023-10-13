(Первая ритмограмма) Изменения реполяризации после паузы по сравнению с обычной морфологией зубцов T и U пациента (точка). После паузы, созданной парой желудочковых экстрасистол, следующий синусовый ритм показывает другую картину реполяризации со слиянием зубцов Т и U и удлинением интервала QTU. (Вторая ритмограмма) Макроскопическая альтернация зубца Т. В каждом втором синусовом ударе наблюдаются зубцы Т и U (точки), которые немного отличаются (меньше по высоте и короче по продолжительности) от морфологии каждого второго синусового удара (звездочки). (Третья ритмограмма) Частые полиморфные желудочковые экстрасистолы (стрелки), часто, как показано здесь, в виде бигеминии. На этой ритмограмме также видно изменение характера реполяризации после паузы (Т-зубец и U-зубец под звездочкой) по сравнению с обычными зубцами Т и U пациента (под точкой). (Четвертая ритмограмма) Гигантские зубцы TU с удлинением интервала QTU (стрелка). На этой ритмограмме также показана желудочковая экстрасистолия с бигеминией, после чего следует запуск желудочковой пируэтной тахикардии, вызванной типичной короткой-длинной-короткой инициирующей последовательностью сердечных циклов.