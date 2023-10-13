На этом снимке КТ тонкая кишка расширена и заполнена воздухом и жидкостью. Пероральное контрастирование присутствует в некоторых петлях, но не прослеживается в дистальной части тонкого кишечника. Обратите внимание на свернутую слепую кишку и сигмовидную кишку (стрелки). Специфическую точку обструкции (точка перехода) не всегда видно на КТ, но расширенная проксимальная часть и спавшийся дистальный отдел кишечника однозначно указывают на диагноз.